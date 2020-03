Le Comité olympique évalue les options – . Miami (51)

Il faudra au Comité International Olympique quatre semaines pour peser les options pour les Jeux de Tokyo au milieu des appels croissants des athlètes et des officiels olympiques pour un report en raison de la pandémie de coronavirus.

Le temps sera utilisé pour planifier différents scénarios pour les jeux du 24 juillet au 9 août, a annoncé dimanche le comité.

“Ces scénarios sont liés à la modification des plans opérationnels existants pour les Jeux qui se poursuivra le 24 juillet 2020, ainsi qu’aux changements dans la date de début des Jeux”, a ajouté le CIO.

Bien que l’annulation des Jeux olympiques de Tokyo ne soit pas une option, un retard est possible jusqu’à plus tard cette année ou en 2021.

Le changement de stratégie intervient après que le président du CIO, Thomas Bach, a organisé une conférence téléphonique avec les membres de la commission exécutive.

Bach a toujours déclaré que les organisateurs étaient pleinement déterminés à accueillir les jeux du 24 juillet au 9 août, même si la formation des athlètes, les épreuves de qualification et les préparatifs des matchs ont été perturbés par la propagation du virus à niveau mondial.

La critique de la position a augmenté ces derniers jours, par les athlètes et par un premier membre du CIO mardi dernier, et Bach a finalement reconnu qu’un plan alternatif était possible.

“Bien sûr, nous envisageons différents scénarios”, a déclaré Bach au New York Times dans une interview jeudi soir.

