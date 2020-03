Le commerce nicaraguayen a plongé dans une deuxième crise de consommation. La Chambre de commerce quantifie les pertes

Bien que la peur de la contagion du coronavirus se soit déchaînée au Nicaragua, dans les premiers jours où un premier cas a été connu, une sorte d’hystérie collective chez les consommateurs, qui encombrait les entreprises alimentaires et pharmaceutiques, cela ne signifiait pas que le commerce était émergeant indemne des ravages de la pandémie, selon les perspectives de la Chambre de commerce et de services du Nicaragua (CCSN).

“Certaines entreprises sont fermées, elles font des livraisons à domicile, ça se passe avec des restaurants, mais d’autres ne peuvent pas fermer car elles doivent s’occuper de la population, c’est le cas des supermarchés, mais dans le cas des entreprises qui ont décidé de fermer temporairement, ils le font parce qu’il coûte plus cher d’avoir une personne permanente qui est présente même si personne n’arrive, pour payer l’électricité et d’autres services, sans recevoir les revenus nécessaires pour fonctionner “, a déclaré Carmen Hilleprandt, présidente de la Chambre de commerce et des services du Nicaragua. (CCSN).

Calcul des pertes dans le secteur

Bien que les pertes dans le secteur commercial n’aient pas été quantifiées jusqu’à présent, le pays est presque dans un état de chômage économique et selon les calculs effectués par le passé par la Fondation nicaraguayenne pour le développement économique et social (Funides), un arrêt national cause des pertes de 18 millions de dollars chaque jour.

Les centres commerciaux sont vides. Sur le marché oriental, l’un des plus gros moteurs de l’économie souterraine, dans les domaines de l’habillement et de la chaussure, ils sont dévastés.

«Nous n’avons pas encore quantifié les pertes, nous discutons avec les partenaires pour remplir une enquête et connaître ainsi le niveau de pertes qu’il y a dans le secteur, mais je crois qu’ici la chose la plus importante est de protéger la vie, et nous nous concentrons sur cela, qui ils peuvent arrêter leur travail, ils l’ont fait et ceux qui doivent continuer à travailler, ils le font en prenant les mesures de protection », a déclaré Hilleprandt.

Cependant, le leader souligne que si elle ferme 40% des échanges, elle perdrait chaque jour 2 millions de dollars, selon les données préliminaires.

La consommation baisse fortement

Leonardo Torres, Conseil nicaraguayen des micro, petites et moyennes entreprises (Conimipyme), a reconnu ces derniers jours que la consommation nationale a fortement chuté, ce qui se traduit par des pertes pour le commerce.

“Seule la consommation d’aliments de base a augmenté, à savoir les médicaments et les produits d’hygiène personnelle, les autres secteurs d’entre nous, par exemple, la ligne blanche ne vend rien, le cuir et les chaussures ont chuté un peu, les vêtements textiles sont les mêmes, ce n’est pas ne vendant rien, parce que la consommation est destinée à la nourriture, les gens achètent plus parce qu’ils craignent qu’il y ait une pénurie “, a déclaré Torres.

Il s’agit d’une deuxième vague négative pour le commerce national, après l’impact de la crise sociopolitique qui a éclaté en avril 2018, qui, selon les données officielles de cette année, la demande a chuté de 5%.

En 2019, selon les projections de Funides, une contraction de la consommation de 5,9% était attendue et pour cette année une baisse de 0,4%. Cependant, avec l’impact de la pandémie mondiale, la baisse de la consommation intérieure pourrait être plus importante que celle qui s’est produite pendant la crise dans le pays, notamment parce qu’une baisse des revenus des transferts est attendue.

Jeudi, les États-Unis ont annoncé une énorme augmentation de la demande de prestations de travail. 3,3 millions de personnes ont demandé des allocations de chômage, ce qui fait craindre une augmentation du taux de chômage record. Cela affectera les envois de fonds vers des pays comme le Nicaragua.

La situation s’aggrave car le pays accumule deux ans de récession économique à la suite de la crise politique, en 2018 le produit intérieur brut (PIB) a chuté de 3,8%, en 2019 le gouvernement a estimé une baisse de 3,5%, bien que le Fonds International Monetary (FMI) a déclaré que la baisse serait de 5,7%. Et cette année avant l’expansion du coronavirus, une baisse de 1,1% était attendue, selon l’estimation de Funides, maintenant les projections seraient similaires ou pires que les années précédentes.