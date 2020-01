Le commissaire à la cohésion souligne 30 ans de coopération transfrontalière | Couverture

Interreg, un instrument régional clé de la cohésion européenne, a été “l’un des principaux moteurs de l’instauration de la confiance au-delà des frontières, ce qui est inestimable d’un point de vue politique, économique et social”, a déclaré le commissaire. pour la cohésion et les réformes de l’Union européenne (UE), Elisa Ferreira.

“En tant que commissaire à la cohésion et aux réformes récemment nommé et en tant que Portugais, avec une grande affection pour l’Espagne, j’ai le grand honneur de participer au lancement des célébrations en 2020 pour commémorer les 30 ans d’Interreg”, a déclaré Ferreira lors de l’inauguration. ce jeudi du Forum “Histoires ibériques de cohésion européenne” au siège de l’EFE, avec la collaboration de Lusa et du Programme Opérationnel de Coopération Transfrontalière Espagne-Portugal (POCTEP).