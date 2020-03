Le commissaire Garber insiste pour que la MLS complète son calendrier de 34 matchs Réseaux sociaux sportifs

Le commissaire de la Professional Soccer League (MLS) des États-Unis, Don Garber, est convaincu que la compétition de la vingt-cinquième saison, désormais suspendue en raison du coronavirus, pourra éventuellement compléter son calendrier régulier de 34 matchs, même si elle a de prolonger l’action jusqu’en décembre.

C’est du moins ce qu’il a exprimé lors de l’interview qu’il a donnée à travers la chaîne de télévision ESPN et dans laquelle il s’est dit convaincu qu’une fois la crise sanitaire causée par le coronavirus terminée et les autorités américaines donner le feu vert à la reprise des activités sportives, la MLS sera plus préparée que jamais à la compétition.