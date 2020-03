Le comté de Broward ordonne aux résidents de rester chez eux – . Miami (51)

Administratrice du comté Bertha Henry

a rendu aujourd’hui l’ordonnance d’urgence 20-03, annonçant une politique en matière de

l’endroit: plus sûr à la maison pour les résidents. L’Ordonnance clarifie certains

certains aspects de l’ordonnance d’urgence 20-01, en particulier

entreprises identifiées comme «essentielles» et définit les «employés

indispensable. “

L’Ordre établit:

“Il est fortement recommandé de

les personnes qui restent à la maison en plus de participer à des activités

essentielles, qui sont les activités minimales nécessaires pour mener à bien les opérations

Publicités minimales telles que définies. O

participer ou parrainer une entreprise essentielle telle que définie, sauf

est expressément exempté des limitations de l’ordonnance d’urgence 20-01 du

Administrateur du comté de Broward. ”

L’exercice individuel quotidien est autorisé lorsque

en plein air qui respecte les lignes directrices pour la distance sociale recommandées par

les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Mises à jour des “Entreprises essentielles”

L’Ordre met à jour la liste des “entreprises

essentiel “et clarifie certaines dispositions. Les résidents et

les propriétaires / exploitants d’entreprises doivent lire l’ordonnance d’urgence

Complétez pour plus de détails et / ou consultez votre avocat pour en savoir plus

clarifications. Toutes les entreprises qui continuent de fonctionner pendant la crise de

COVID-19 doit fonctionner en totale conformité avec les directives de distanciation

du CDC.

Définition des employés essentiels

L’ordonnance d’urgence 20-03 définit également

“employés essentiels”. La liste comprend des sauveteurs, des travailleurs de

santé publique, personnel de gestion des urgences, répartiteurs de

urgences, personnel chargé de l’application des lois et sous-traitants,

les personnes qui travaillent pour les prestataires de services d’urgence et les employés

qui effectuent un travail dans le cadre et la portée de leur emploi.

L’Ordre permet également à l’Administrateur

Le procureur du comté ou son représentant désigne d’autres personnes et entités

en tant qu’employés essentiels, sans modifier l’Ordre.

Les employés essentiels sont exemptés de restrictions

liés au COVID-19 émis par toute entité gouvernementale locale,

dans la mesure où ces activités sont nécessaires au salarié

accomplissez vos fonctions.

Pour les dernières mises à jour, visitez FloridaHealth.gov, envoyez un courriel à COVID-19@flhealth.gov ou appelez le centre d’appels COVID-19 au 954-357-9500. Pour savoir ce que fait le comté de Broward, visitez Broward.org/Coronavirus.

