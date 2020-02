Le conducteur qui a écrasé Landa et s’est enfui a été testé positif au test de dépistage de la drogue | Sports

Le chauffeur qui a écrasé samedi le cycliste Mikel Landa et un ami, qui a été arrêté après avoir fui l’endroit, ont été testés positifs pour la drogue et sont toujours détenus dans les commissariats de police, ont confirmé des sources de l’Ertzaintza.

L’accident est survenu à une heure et quart de l’après-midi lorsque Landa et un ami roulaient à vélo le long de l’autoroute N-622 en passant par Zigoitia (Álava), en direction de Bilbao, plus précisément dans la section entre la sortie de Gopegi et celle de Letton