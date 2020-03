Le confinement à domicile en raison d’une pandémie de coronavirus déclenche le trafic Internet

Les visites sur les portails d’actualités ont augmenté de 60% et le streaming vidéo a doublé dans certains pays. Les jeux vidéo en ligne ont également augmenté.

Le transfert des activités des lieux de travail et des lieux de réunion au confinement obligatoire à domicile pour éviter la propagation et la propagation de Covid-19, Le trafic Internet a grimpé en flèche jusqu’à 40%.

C’est un effet logique mais involontaire du travail à domicile, car les gens attendent chez eux que la pandémie se calme, se tournent vers toutes sortes de sites en ligne ou discutent virtuellement.

Le les visites sur les portails d’actualités ont augmenté jusqu’à 60%et les utilisateurs passent également une grande partie de leur temps de quarantaine à jouer en ligne.

En Italie et en Corée du Sud, streaming vidéo presque doublé en utilisationa déclaré Matthew Prince, PDG de Cloudflare, dédié à la sécurité et aux infrastructures Internet.

Un schéma similaire est apparu aux États-Unis après que le président Donald Trump a déclaré le pays en état d’urgence, avec une augmentation de 20% du trafic vendredi dernier.

Dans Des villes spécifiques comptent parmi les plus touchées par l’épidémieComme Seattle dans l’extrême nord-est des États-Unis, le trafic a augmenté de 40% la semaine dernière par rapport à janvier.

Le pic des conversations vidéo qui avaient lieu dans l’après-midi est maintenant enregistré au milieu de la journée de travail, tandis que le pic des visites sur des sites comme Netflix se produit à 11 heures du matin, a déclaré Prince.

De plus, les réseaux privés (VPN) utilisés par les grandes entreprises ou les établissements d’enseignement et universitaires ont commencé à rencontrer des problèmes, notamment parce que sa conception n’a pas été faite pour que l’ensemble du personnel, ou une grande partie de celui-ci, travaille en dehors de ce que le spécialiste appelle le «château d’entreprise».

La nouvelle demande inattendue est un grand test pour les réseaux des entreprises, qui aux États-Unis avaient besoin de 53% de plus la semaine dernière et plus du double en Italie, a déclaré Patrick Sullivan, directeur de la technologie chez le fournisseur d’accès Internet Akami, à déclarations à la National Public Radio (NPR).

Comme alternative, il est suggéré de ne pas utiliser la vidéo mais uniquement l’audio qui utilise moins de bande passante, bien que le les experts font confiance à internet, conçu de A à Z pour répondre à une “urgence nucléaire”, a déclaré Prince. (Ntx)