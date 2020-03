Le Congrès américain approuve le plus grand stimulus de l’histoire du coronavirus

“Notre nation est confrontée à une urgence économique et sanitaire d’une ampleur historique en raison de la pandémie de coronavirus, la pire depuis plus de 100 ans”, a déclaré peu de temps auparavant la présidente de la Chambre des représentants et leader de la majorité démocratique Nancy Pelosi. que l’organisme a approuvé la mesure à une large majorité avec le soutien des deux parties. Le pays est devenu l’épicentre mondial de la pandémie avec 92 000 infections confirmées.

“Nous jetons les bases d’une reprise économique rapide”, a déclaré le représentant républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, après que plusieurs personnes aient salué cette décision comme une “bouée de sauvetage cruciale” pour les travailleurs et les petites entreprises. Un nombre record de 3,3 millions de travailleurs ont demandé des allocations de chômage cette semaine, étant donné le nombre croissant d’entreprises qui ferment leurs portes.

, États-Unis Le plan de relance, qui représente environ 10% du produit intérieur brut du pays, a déjà reçu à l’unanimité le feu vert du Sénat mercredi soir, ne laissant que la signature du président américain Donald Trump. , qui a déjà indiqué qu’il souscrira dès qu’il arrivera à votre table.

Mesures immédiates

La législation comprend un élément d’environ 250 milliards de dollars qui sera réservé pour effectuer des paiements directs aux particuliers et aux familles de 1200 dollars pour ceux dont le revenu est inférieur à 75000 dollars par an, plus 500 dollars pour chaque enfant de moins de 17 ans. De plus, 350 milliards de dollars de prêts aux petites entreprises et 250 milliards de dollars supplémentaires sont disponibles pour augmenter les prestations d’assurance-chômage.

Il octroie également 150 milliards de dollars pour soutenir les autorités locales et étatiques, et 130 milliards de dollars supplémentaires pour renforcer le système de santé qui, dans certains endroits, comme l’État de New York, commence à être saturé. L’un des éléments les plus controversés a été le fonds de 500 000 millions d’euros de prêts aux entreprises en difficulté telles que les secteurs des compagnies aériennes, de l’hôtellerie ou des croisières.

Suite à l’opposition des démocrates à être contrôlé uniquement par le Trésor, il sera finalement soumis à la supervision d’un inspecteur indépendant et imposera des conditions telles que la limitation des salaires des cadres, ainsi qu’une interdiction d’utiliser des fonds de sauvetage pour le rachat. d’actions.

Plan historique

Bien que le Congrès n’ait pas approuvé le plan à l’unanimité du Sénat, il était très conscient du danger du coronavirus. En fait, le représentant Joe Cunningham est devenu le quatrième membre de la chambre à annoncer qu’il avait reçu un diagnostic de COVID-19.

Le plan de relance budgétaire est le triple de celui mis en œuvre en 2009 après le déclenchement de la crise financière, qui s’élevait à 700 milliards de dollars. Le plan Marshall, pour la reconstruction de l’Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, était de plus de 12 000 millions de dollars, soit l’équivalent de plus de 300 000 millions de dollars.

