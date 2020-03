Le Congrès américain débloque 8 300 millions de pesos pour lutter contre le coronavirus

Plus de 180 personnes ont été infectées par Covid-19, qui a fait 11 morts, selon un décompte effectué jeudi par l’..

..- Le Congrès américain a approuvé jeudi un plan d’urgence de 8,3 milliards de dollars pour financer la lutte contre le nouveau coronavirus dans le pays.

Le Sénat a voté à la quasi-unanimité (96 contre un) en faveur de ce financement exceptionnel, résultat d’un accord entre législateurs républicains et démocrates et qui avait déjà été voté mercredi par la Chambre des représentants.

“Le Congrès a démontré une capacité de leadership forte et décisive contre le nouveau coronavirus”, a déclaré le sénateur démocrate Patrick Leahy, qui a salué le texte rédigé et approuvé par les deux parties “en neuf jours en raison de l’urgence”.

Le plan vise à améliorer la “préparation et la réponse du gouvernement” à l’épidémie, en allouant des fonds pour la recherche et le développement de vaccins, des traitements médicaux et le diagnostic, ainsi qu’une assistance pour le développement de l’assistance médicale à distance.

Aux États-Unis, plus de 180 personnes ont été infectées par Covid-19, qui a fait jusqu’à présent 11 morts, selon un décompte effectué jeudi par l’. de sources officielles.

L’État de Washington, dans le nord-ouest, où 10 décès ont été enregistrés, a indiqué que le nombre de personnes infectées avait presque doublé en 24 heures, passant de 39 à 70.

En l’absence de directives des autorités de l’État, certaines écoles ont décidé de fermer leurs portes et de suivre des cours à distance.

À Seattle, plusieurs entreprises technologiques ont demandé à leurs employés d’aller au télétravail pour éviter la pollution.

Plus au sud, un navire de croisière, le Grand Princess, a été bloqué au large des côtes de Californie suite à la décision des autorités de cet État de procéder à une analyse à bord de ce navire où une vingtaine de suspects d’infection ont été détectés. Le navire transporte plus de 3 500 passagers.

Un homme de 71 ans qui voyageait sur ce navire lors d’une précédente croisière au Mexique est décédé des suites de la convoitise 19.

Le Grand Princess appartient à la société Princess Cruises, qui possède également le Diamond Princess, mis en quarantaine au Japon en février avec plus de 700 contaminés, dont six sont décédés.

Une conférence sur la santé qui devrait réunir plus de 40000 personnes à Orlando, en Floride, a été annulée ce jeudi, quatre jours avant son inauguration en présence du président Donald Trump.

Risque faible

Le gouvernement américain répète que le risque épidémique dans le pays reste “faible”.

Le sous-ministre de la Santé, Brett Giroir, a calculé le taux de mortalité pour covid-19 entre 0,1% et un maximum de 1%. Mercredi, Trump a critiqué le chiffre de 3,4% donné par l’OMS, déclarant que son “intuition” indiquait qu’il était “faux”.

L’OMS, cependant, ne fonde son estimation que sur le nombre de cas confirmés.

Le taux de mortalité “est probablement plus élevé que la grippe saisonnière”, qui est de 0,1% selon les services de santé américains “, mais sûrement pas de 2% à 3%”, a expliqué Giroir.

Dans le monde, l’épidémie a produit 97 616 cas connus, dont 3 347 décès dans 85 pays et territoires, selon le décompte de l’..

