Le conseil d’administration d’Orteguista sanctionne 15 jours de salaire et prend du carburant aux députés du PLC qui se sont isolés à cause de Covid-19

Le conseil d’administration de l’Assemblée nationale, contrôlé par l’Orteguismo, a ordonné de retirer un salaire de quinze jours et de réduire l’allocation de carburant aux députés du Parti constitutionnel libéral (PLC) qui n’ont pas assisté à l’Assemblée nationale pendant deux semaines, en tant que libéraux. Ils ont adopté suite à l’isolement social convenu par la Coalition nationale d’opposition, pour la prévention du nouveau coronavirus Covid-19.

Les sanctions économiques ont été notifiées aux parlementaires du CLP par le conseil d’administration par le biais de la direction de la magistrature, et les mesures seront appliquées par la Direction de l’administration de l’Assemblée nationale. Certains parlementaires libéraux ont été sauvés de la réduction de leur salaire et de leur quota mensuel de carburant, comme c’est le cas de Maximino Rodríguez qui était le seul à ne pas avoir manqué les séances plénières.

Pour le député Azucena Castillo et les parlementaires Walter Espinoza et Lester Villareal, la baisse de salaire sera de moins en moins de jours, puisqu’ils sont arrivés un jour la semaine dernière des sessions, et auraient participé aux commissions parlementaires.

Le banc du PLC est composé de 14 députés, qui ont été nommés aux élections de 2016 au cours desquelles le dictateur Danniel Ortega a été réélu pour la troisième fois sans interruption. Ces élections ont été jugées frauduleuses par les groupes d’opposition et les organisations nationales d’observation.

Le conseil d’administration a ordonné de sanctionner financièrement ceux du CLP qui n’ont pas assisté aux plénières. LA PRESSE / JADER FLORES

Qui ne serait pas affectée par la sanction économique est María Haydée Osuna, troisième vice-présidente de l’Assemblée, car le législateur libéral a signalé la justification médicale de la présentation de problèmes de santé. Osuna a des difficultés motrices à la suite d’une opération sur la colonne vertébrale il y a des mois, après avoir subi un accident de la circulation.

Chaque député reçoit un salaire mensuel de 96 251,72 cordobas, ce qui équivaut à environ 3 000 dollars. En plus du salaire, les législateurs ont d’autres privilèges. Depuis chacun reçoit 36 ​​coupons de carburant par mois avec une allocation d’environ 135 gallons. Chaque coupon correspond à 20 litres de carburant.

Ils ont également une double assurance maladie, puisque l’Assemblée a contracté une assurance médicale avec l’Institut d’assurance du Nicaragua (Iniser) qui couvre les législateurs et les directeurs des zones administratives.

L’orteguista Wilfredo Navarro, deuxième secrétaire du Conseil d’administration, a déclaré qu’un jour de salaire sera prélevé pour chaque fois que les députés libéraux ne se présenteront pas aux séances convoquées, d’où des absences dans les commissions permanentes. Du quota de carburant, les jours qui ne sont pas arrivés à l’Assemblée seront également supprimés, a-t-il dit.

Jimmy Blandón, chef du caucus PLC, a déclaré à LA PRENSA que “nous ne sommes pas surpris” par la décision du conseil d’administration, car ils les attendaient déjà à partir du moment où en tant que parti politique, ils ont décidé de suivre les recommandations de l’OMS et de partir. de participer à des événements «cohérents avec le reste de la population qui empêchent la propagation du coronavirus».

«C’est une procédure normale, si un député ne vient pas travailler, il est déduit de son salaire. Nous savions déjà qu’ils prendraient cette mesure (…) Mais combien de familles nicaraguayennes qui ont préféré rester à la maison en prenant soin d’elles-mêmes, et qui ne peuvent pas sortir pour gagner leur vie au jour le jour, qu’elles n’ont pas de salaire mensuel, de sorte qu’elles nous appliquent des mesures administratives C’est le moins dont nous devrions nous préoccuper en ce moment, les députés “, a déclaré Blandón.

Le pouvoir législatif est composé de 92 députés, mais il y en a 91 en fonction du fait que l’ancien vice-président, Omar Halleslevens, n’a pas assumé ses fonctions car il est resté dans une position inventée par la dictature appelée ministre des Affaires Spécifiques. Halleslevens est le député adjoint de Daniel Ortega, qui, en tant que président nommé, n’exerce pas la fonction de député.

Le banc PLC, à l’exception de María Haydée Osuna, est revenu en séance plénière la semaine dernière, prévoyant que le régime d’Ortega enverrait des décrets d’urgence ou des propositions de réformes budgétaires, pour faire face à la crise sanitaire due au coronavirus et à son impact sur l’économie.

Enfin, aucune mesure n’a été envoyée par la dictature, cependant, le conseil d’administration a contraint les législateurs à y assister mardi et mercredi, qui n’ont fait leur apparition qu’en l’absence de sessions. Et jeudi dernier, le 2 mars, il s’est réuni pour approuver les entités juridiques des organisations religieuses. Vendredi 3 mars, il y a eu une plénière spéciale pour honorer les funérailles du député d’Ortega, Jacinto Suárez.