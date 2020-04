Le coronavirus a infecté un petit pourcentage de la population mondiale | Principal | Édition Amérique

Le coronavirus a infecté un faible pourcentage de la population mondiale, selon les premiers résultats d’études sérologiques menées dans divers pays, ce qui contredit l’idée que le nombre de personnes contaminées, mais asymptomatiques, pourrait être dix fois ou plus. plus élevé que les cas confirmés.

“Les résultats préliminaires suggèrent qu’un pourcentage relativement faible de la population peut avoir été infecté, même dans les zones fortement touchées”, a déclaré aujourd’hui le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros et les responsables de la lutte internationale contre le coronavirus à l’OMS ont insisté sur le fait que chacun doit comprendre que sortir de la pandémie prendra plus de temps et que la suppression des quarantaines ne signifie pas que le danger est passé.

“Il y a de nombreux pays qui commencent à enregistrer des réductions, mais si le confinement est levé soudainement, trop rapidement, alors les cas pourraient augmenter à nouveau, alors vous devez garder votre garde”, a déclaré le chef du Département lors d’une conférence de presse virtuelle. des maladies émergentes de l’OMS, María Van Kerkhove.

Se référant également aux études sérologiques et reconnaissant qu’elles peuvent présenter des “défauts et limitations”, l’expert a indiqué qu ‘”il y a une proportion de personnes infectées inférieure à ce que nous pensions, de sorte qu’une grande partie de la population peut encore être infectée”.

“Le virus peut réapparaître, les choses doivent être faites avec prudence, de manière lente et contrôlée”, a-t-il souligné.

Plus grave encore, le directeur exécutif de l’OMS pour les urgences sanitaires, Mike Ryan, a déclaré que << sortir de l'isolement impliquera une réapparition de la maladie >> si les communautés ne sont pas conscientes que seul un changement de comportement permettra d’éviter la situation. empirer encore.

Ce changement de comportement doit passer par le maintien de la distance sociale et des mesures d’hygiène personnelle pour éviter la contamination.

“Si cela n’est pas fait correctement, nous revenons au point de départ avant de le savoir”, a expliqué le médecin irlandais.

Il a également souligné que si le matériel médical est et sera essentiel pour faire face au reste de la pandémie, les quarantaines ne devraient être levées que lorsque les pays sont prêts à suivre et à mettre en quarantaine tous les contacts dans les cas confirmés.

“Nous devons investir dans l’alternative au confinement et renforcer les systèmes de santé en même temps, afin que cette même tragédie des systèmes effondrés ne se reproduise plus”, a-t-il souligné.