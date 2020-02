Le coronavirus affecte les compagnies aériennes européennes

Des entreprises comme EasyJet réduisent les horaires des vols et appliquent des mesures d’économies face au ralentissement de la demande dû à l’épidémie.

..- Le ralentissement de la demande causé par la propagation de l’épidémie de coronavirus conduit de nombreuses compagnies aériennes européennes à réduire les horaires de vol et à appliquer des mesures d’économies.

Un mois après la suspension d’une grande partie des vols longue distance vers la Chine continentale, où l’épidémie est originaire, on s’inquiète de l’augmentation du nombre de cas enregistrés dans le nord de l’Italie (655 personnes touchées par Covid-19 le Vendredi) et le reste de l’Europe.

Un mois après la suspension d’une grande partie des vols long-courriers vers la Chine continentale, où l’épidémie est originaire, on s’inquiète de l’augmentation du nombre de cas enregistrés dans le nord de l’Italie (655 personnes touchées par le covid-19 aujourd’hui ) et le reste de l’Europe.

Ainsi, la compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé vendredi qu’elle annulait déjà des vols et prévoyait d’en annuler environ 500 entre le 13 et le 31 mars, la plupart vers et depuis l’Italie.

Lire aussi: Le coronavirus infecte le poids: il a sa pire semaine depuis novembre 2016

“Ces quelque 500 vols représentent 11% du volume des vols à destination et en provenance d’Italie pour le mois de mars et un petit pourcentage” du nombre total de vols de la compagnie aérienne, a indiqué à l’. un porte-parole du groupe.

Le International Airlines Group, propriétaire entre autres d’Iberia et de British Airways, a également annoncé avoir annulé ses vols vers Milan et réduira ses services vers l’Italie dans les prochains jours.

British Airways assure 10 vols quotidiens vers Milan depuis Londres.

Air France procède à un “léger ajustement d’horaire” avec quelques vols vers Milan, Bologne et Venise “regroupés”, a ajouté un représentant de la compagnie à l’..

Par exemple, l’un des cinq vols quotidiens entre Paris et Venise a été annulé et les passagers sont partis vers d’autres avions. Cependant, “aucune décision n’est prise” au-delà de ce week-end, a précisé la même source.

Brussels Airlines réduira 30% de ses vols vers Milan, Rome, Venise et Bologne au cours des deux prochaines semaines (2-14 mars). La compagnie aérienne belge “observe une tendance générale négative des réservations sur presque tous les marchés européens, mais le nord de l’Italie est le plus touché”, selon un communiqué.

Et la compagnie hongroise low-cost Wizz Air, qui est fortement implantée en Pologne, réduit d’environ 60% ses vols vers l’Italie au départ de Varsovie et des cinq autres villes polonaises “compte tenu de la baisse d’intérêt pour cette destination”.

Il lit également: Le coronavirus provoque la pire chute de la Bourse brésilienne depuis 2001

RISQUE DE LA SAISON ESTIVALE

L’impact de l’épidémie sur le trafic aérien européen conduit les compagnies aériennes, dont les actions ont été gravement affectées en bourse, à appliquer des mesures de réduction des coûts.

Ainsi, Easyjet a annoncé vendredi le gel des embauches, des salaires et des promotions, une réduction des dépenses administratives et une “offre de congé sans solde” à ses employés.

Le directeur général d’IAG, Willie Walsh, a également annoncé des mesures d’économies qu’il n’a pas détaillées, et a cessé d’émettre des prévisions de résultats financiers pour 2020 en raison de l’épidémie.

Le directeur de Finnair Topi Manner a prévenu de sa part que le résultat d’exploitation de l’entreprise en 2020 serait “nettement inférieur” à celui de l’année précédente. Bien qu’à l’heure actuelle, l’impact soit “limité”, “nous constatons un effet négatif sur la demande”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

“Il est difficile de prévoir comment la situation évoluera dans les prochains mois”, a-t-il déclaré.

Soulignant l’impact «très significatif» de l’épidémie sur les revenus de KLM, le directeur financier de la société néerlandaise Erik Swelheim a demandé à ses employés de «réduire les coûts au minimum pour assurer la sécurité des opérations» et a annoncé toute une série des mesures d’économies dans une lettre à laquelle l’. a eu accès

L’autre pilier du groupe, Air France, a fait de même. Air France-KLM estime la perte de revenus de la suspension des vols vers la Chine de février à avril entre 150 et 200 millions d’euros.

L’Allemande Lufthansa a également annoncé mercredi un gel des embauches et des propositions de permis non payés pour ses employés.

Il existe maintenant un risque que le coronavirus menace la saison estivale cruciale, lorsque les compagnies aériennes en Europe remplissent leurs avions de vacanciers à la recherche du soleil.

«La saison estivale en Europe pourrait disparaître si la situation se détériore en Italie et nous voyons, par exemple, une augmentation dans les cas de la France. Nous constatons déjà que les entreprises limitent les voyages d’affaires pour protéger leurs employés », explique Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

Coronavirus au Mexique? La gestion des risques sera essentielle