Le coronavirus affecte les entreprises du sud de la Floride – Telemundo Miami (51)

L’impact de la crise des coronavirus frappe déjà les petites entreprises du sud de la Floride comme celles de l’emblématique 8th Street à Little Havana. Normalement, ces sites populaires ont désormais un panorama différent, où les ventes sont les plus affectées.

La ville de Miami a annoncé ces nouvelles mesures sous le slogan “Anti social est la nouvelle façon d’être social”, favorisant la distanciation sociale. Miami a annoncé qu’elle fermerait les restaurants et les bars au public à partir de mardi, jour de la Saint-Patrick, alors que de nombreuses personnes se réunissent généralement pour célébrer.

Soutien financier aux entreprises et augmentation des tests de détection de virus.

Le maire de Miami, Francis Suarez, qui est isolé après avoir été testé positif pour le coronavirus, a déclaré que les établissements pourraient ouvrir, mais uniquement pour faire des livraisons de nourriture ou pour que les gens puissent les récupérer. Les disques durs ou la restauration rapide peuvent également rester ouverts. Les cinémas, les salles de bowling, les gymnases devraient également fermer aujourd’hui.

Plusieurs propriétaires d’entreprise ont décidé de ne recevoir les commandes que par téléphone. La ville a ordonné aux entreprises de réduire la capacité des lieux de loisirs à cinquante pour cent et elles devraient fermer à 11 heures du soir.

Les mesures visent à réduire considérablement les rassemblements de masse des jeunes visiteurs de Spring Break, après 23 heures sur les avenues Ocean, Collins et Washington entre les 5e et 16e rues. Dans ce même tronçon, les plages sont également fermées.

Et tout comme dans la ville de Miami, le service au volant restera ouvert dans le comté. Ces annonces interviennent après que le président Donald Trump a exhorté à mettre en œuvre des mesures plus strictes. Trump a demandé d’éviter les réunions de 10 personnes ou plus et a également demandé précisément aux gens de ne pas manger et boire dans les bars, les restaurants ou tout autre lieu public.

