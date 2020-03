Le coronavirus arrive au Mexique avec une économie malade

Le gouvernement aura le défi non seulement de faire un travail pour contenir le virus, mais aussi de dynamiser l’économie interne, estime José Luis de la Cruz.

Par: Arantzatzú Rizo

Le nouveau coronavirus est entré au Mexique avec un produit intérieur brut malade, “en contraction, avec une activité économique fragile et des finances et des revenus faibles”, a déclaré le directeur général de l’Institut du développement industriel et de la croissance économique (IDIC), José Luis de la croix de Galice.

Le virus est arrivé dans le pays avec une marge réduite pour arrêter, d’où le travail sera double, car non seulement les entreprises doivent établir des stratégies qui les aident à surmonter la situation, mais le gouvernement fédéral aura le défi non seulement de faire un travail de confinement, mais aussi pour stimuler l’économie interne, a déclaré l’économiste dans une interview pour Fortune en espagnol.

La première épidémie de coronavirus a été détectée jeudi 27 février dernier au Mexique, cependant, son stock et ses symptômes financiers ont commencé à souffrir au début de la même semaine.

Dès jeudi matin, «la contagion» était déjà évidente, la panique s’est emparée – pour la troisième journée consécutive – des investisseurs, et l’aversion au risque a non seulement jeté les sacs à des niveaux de 2 et 4%, mais aussi du type change et les prix du pétrole, et ce n’était pas encore officiel.

Ces effets ne cesseront plus, la volatilité et l’atmosphère d’incertitude seront latentes, a déclaré De la Cruz Gallegos.

“La chute du stock et du système financier a commencé, et cela s’est traduit par la dépréciation du peso qui a placé le taux de change à 20 pesos par dollar, et qui a entraîné une sortie de capitaux”, a-t-il expliqué.

“Le deuxième effet a été sur le pétrole: les prix du pétrole brut violent les finances publiques du pays, car ils représentent 20% des recettes totales”, a-t-il ajouté.

Ces éléments, a-t-il prévu, seront maintenus pendant au moins deux à quatre semaines, “jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’éléments structurels et sanitaires dans le pays, il y ait une vue d’ensemble du panorama et de son affectation, et on visualise ce qui va se passer”.

Il a dit que cela dépendra de la réponse du gouvernement fédéral, de la rapidité avec laquelle les autorités sanitaires arrêteront la propagation du virus et qu’un vaccin sera obtenu dans le monde entier.

“En fin de compte, le panorama interne et externe établira la profondeur de l’affectation et sa durée”, a-t-il déclaré.

En février, les groupes d’analyses économiques consultés par Banxico ont réduit leur estimation pour l’économie mexicaine en 2020 à 0,9%, contre 1% attendu dans l’enquête de janvier, a rapporté lundi la banque centrale.

Enquête Banxico de février

Au Mexique, cinq cas ont déjà été détectés et dans le monde, au moins 89 000. Le nombre total de décès par coronavirus est légèrement supérieur à 3 000 et un nouveau pays latin a rejoint les rangs des pays infectés: l’Équateur avec six cas détectés jusqu’à dimanche.

L’OCDE baisse les prévisions pour le Mexique et le reste du monde

Ce lundi, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié ses nouvelles prévisions économiques mondiales.

Pour le Mexique, il prévoyait une croissance en 2020 de seulement 0,7%, alors qu’il s’attendait à 1,2%.

Dans le document «Prévisions économiques intermédiaires, Coronavirus: l’économie mondiale face au risque», il a souligné que l’épidémie mondiale et la contagion maintiennent l’économie internationale avec des perspectives de risque.

L’agence s’attend à ce que l’économie mondiale ne croisse que de 2,4% avec la possibilité que le premier trimestre soit négatif, tandis que pour la Chine, elle estime une croissance de seulement 4,9%.

L’OCDE a suggéré que les pays agissent immédiatement, garantissant des mesures sanitaires pour prévenir de nouvelles infections.

