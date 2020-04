Le coronavirus déclenche des demandes d’aide au chômage aux États-Unis: 6,6 millions

Les économistes prédisent que la pire érosion de l’emploi aux États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale pourrait se produire.

..- Les demandes d’allocations de chômage ont établi un nouveau record la semaine dernière aux Etats-Unis avec 6,6 millions de demandes, à un moment où l’épidémie de coronavirus a contraint les entreprises à fermer à travers le pays, a rapporté jeudi le Département du Travail.

Ces données pour la semaine terminée le 28 mars représentent le double des demandes enregistrées la semaine précédente lorsque 3,3 millions de travailleurs ont demandé des allocations de chômage, qui avaient alors déjà établi un record hebdomadaire.

Aux États-Unis, où l’épidémie a fait plus de 5 000 morts et plus de 200 000 cas confirmés, les villes dynamiques sont devenues des lieux fantômes avec des commerces fermés et des rues vides.

Dans ce contexte où les autorités tentent de stopper l’avancée de l’épidémie – qui dans le monde a fait plus de 940 000 personnes infectées et plus de 47 000 morts – les seuls endroits ouverts sont les magasins d’alimentation et les hôpitaux.

Ces chiffres du chômage sont pires que les estimations plus sombres des économistes et reflètent des dommages croissants à l’économie américaine à mesure que la pandémie progresse et que les mesures de confinement sont plus sévères.

“Presque tous les États (qui ont communiqué leurs chiffres de demandes de subventions au chômage) ont inclus des commentaires qui citaient COVID-19”, a indiqué le rapport, qui montre des impacts plus marqués dans des secteurs tels que l’hôtellerie, mais aussi dans la fabrication et le commerce. détail.

Ces chiffres révèlent l’ampleur de cette crise, car ils sont les premiers depuis que les mesures et restrictions de confinement sont devenues plus générales dans le pays, qui est devenu cette semaine la nation avec le plus de cas enregistrés dans le monde.

Lire aussi: La Fed permettra aux banques centrales étrangères d’accéder à des liquidités en échange d’obligations

Mercredi, l’indicateur ADP, qui mesure les salaires dans le secteur privé, a montré que 27 000 emplois ont été perdus dans l’équilibre entre les emplois créés et les emplois fermés, mais cette enquête est mensuelle, de sorte que les données ne reflètent pas le changement rapide de la situation.

Cependant, ce marqueur a montré une indication troublante que les petites entreprises avaient perdu des emplois à un rythme inégalé depuis la pire partie de la crise financière mondiale au début de 2009.

Pire érosion possible de l’emploi depuis la Seconde Guerre mondiale

Selon les analystes, les données d’avril peuvent être désastreuses et montrer des chiffres qui auraient semblé inimaginables il y a quelques semaines à peine, de l’ordre de 10 à 20 millions de demandes de subventions.

Certains économistes prédisent que la pire érosion de l’emploi pourrait se produire depuis la Seconde Guerre mondiale.

“Je n’ai pas de mots”, a déclaré l’analyste Ian Shepherdson de Pantheon Macroeconomics, après avoir appris les chiffres.

“Nous nous attendions à ce que les chiffres d’aujourd’hui soient à leur apogée, mais nous ne pouvons en être sûrs”, a-t-il déclaré dans une analyse dans laquelle il prévoyait que les estimations de licenciements entre mars et avril pourraient aller de 16 à 20 millions de travailleurs.

Le gouvernement Donald Trump – cherchant à être réélu et célébrant le faible taux de chômage pendant son mandat – a approuvé la semaine dernière un plan de sauvetage économique de 2 000 milliards de dollars comprenant une aide aux travailleurs.

Cette initiative est la plus grande intervention économique fédérale dans l’histoire des États-Unis et comprend une augmentation importante des prestations de chômage pour amortir le coup à des millions de travailleurs.

Les chiffres du chômage pour mars seront publiés vendredi, mais ces données ne reflètent pas l’ampleur de la crise en raison de la manière dont ces statistiques sont compilées.

Cela pourrait vous intéresser: Washington promet de livrer rapidement aux Américains des chèques pour le coronavirus