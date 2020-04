Le coronavirus détruit 14 millions d’emplois en Amérique latine

L’Organisation internationale du Travail (OIT) a calculé mercredi que la crise provoquée par la propagation du COVID-19 a détruit au moins 14 millions d’emplois en Amérique latine, en particulier dans des secteurs tels que le commerce et les services.

“Nous sommes confrontés à une destruction massive d’emplois”, a déclaré le directeur régional de l’OIT, Vinícius Pinheiro.

Dans une déclaration envoyée par le siège régional de Lima, il a été indiqué que les données sont extraites d’un rapport global de l’agence.

Dans le document, il a été ajouté que le virus provoque régionalement la perte de 5,7% des heures de travail au deuxième trimestre, soit 14 millions de travailleurs à temps plein.

Les secteurs les plus exposés au risque, selon l’OIT, comprennent les services d’hôtellerie et de restauration, la fabrication, la vente au détail et les activités commerciales et administratives.

Selon l’agence, dans la région, plus de 50% de tous les travailleurs travaillent précisément dans les secteurs les plus exposés à une crise, tels que le commerce et les services.

Pinheiro a souligné que les pays de la région auront besoin de “mesures ambitieuses pour préserver les emplois, promouvoir les entreprises et protéger les revenus pour sortir des soins intensifs”.

Dans la région, il y a au moins 37 700 infections et 1 498 décès dus au nouveau coronavirus.

Dans le monde, la pandémie a touché plus de 1,5 million de personnes et tué plus de 87 700 personnes, selon le Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering, qui fonde ses données sur des rapports du les gouvernements et les autorités sanitaires de chaque pays.

Chez la plupart des gens, le nouveau coronavirus provoque des symptômes légers ou modérés qui disparaissent en deux à trois semaines. Mais chez certaines personnes, en particulier les personnes âgées et celles ayant des problèmes de santé sous-jacents, cela peut provoquer des maladies plus graves et même la mort.