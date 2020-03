Le coronavirus détruit les projets touristiques de Pâques au Nicaragua

Alors que les cas de coronavirus continuent de s’étendre dans le monde entier, la mise en quarantaine que les différents pays ont appliquée et celle qui a été mise en œuvre volontairement aux Nicaraguayens, crée une incertitude pour le secteur du tourisme, qui devait continuer cette année avec l’afflux du tourisme centraméricain et national.

Lucy Valenti, présidente de la Chambre nationale du tourisme du Nicaragua (Canatur) a déclaré que les pertes n’avaient pas encore été quantifiées, mais qu’une baisse préliminaire de plus de 10 millions de dollars serait attendue, après l’expansion de la pandémie de Covid-19, qui a coûté la vie à 17 241 personnes dans 186 pays à travers le monde. Depuis ce mardi, plus de 400 000 personnes infectées sont enregistrées.

“Nous n’avons pas encore d’estimation, mais le tourisme que nous attendions à Pâques était de 70 000, nous parlons de 10 millions de dollars rien que pour ces jours-là, mais si vous prenez les jours précédents, la perte est plus importante, nous aurions à faire un autre calcul”, a déclaré Valenti. .

Selon l’annuaire statistique de l’Institut nicaraguayen du tourisme (Intur) de 2018, qui comprenait Pâques, 195753 visiteurs du pays sont venus dans le pays, soit 15009 personnes de plus que pendant la même période de 2017, lorsque 180744 personnes ont visité.

Le tourisme centraméricain est celui qui a le plus de poids dans les statistiques, selon les données d’Intur, sur les 195 753 visiteurs, 65,5% provenaient de la région, soit environ 128 789 touristes. Cela reflète le coup porté au tourisme nicaraguayen que les gouvernements de la région ont fermé leurs frontières et augmente encore la charge financière que ce secteur subit après le déclenchement de la crise politique en avril 2018.

Et le tourisme en Amérique centrale?

Leonardo Torres, président de la Chambre nicaraguayenne des micro, petites et moyennes entreprises touristiques (Cantur), a reconnu que la situation est compliquée pour le secteur du tourisme.

“Nous avions fixé un objectif de 160 000 touristes étrangers pour tout ce qu’ils ont fait, maintenant avec cette situation, ce secteur sera à nouveau touché, logiquement avec cela (de la pandémie) les touristes ne veulent pas visiter d’autres destinations et Bien qu’ils veuillent le faire, il existe de nombreuses restrictions de la part des compagnies aériennes, des pays d’origine “, a déclaré Torres.

Au moins six des neuf compagnies aériennes devraient avoir cessé leurs activités en avril, après que les gouvernements d’Amérique latine ont annoncé la fermeture de leurs aéroports pour faire face à l’augmentation du coronavirus. L’Amérique centrale n’a pas été l’exception.

Torres rappelle que “7 touristes sur 10 qui viennent sont d’Amérique centrale et la situation en Amérique centrale est compliquée, bien qu’il soit vrai que 7 touristes sur 10 qui viennent de la région ne viennent pas en tant que voyagistes, mais viennent d’eux-mêmes, la vérité c’est que toutes les frontières sont bloquées ».

En fait, le Costa Rica a déjà averti les Nicaraguayens résidant dans ce pays qu’il retirerait la résidence aux personnes qui, à Pâques, décideraient de violer la quarantaine, ce qui affecte principalement les compatriotes qui viennent passer des vacances pour cette saison.

Ni tourisme national

Le secteur nicaraguayen n’a également aucun espoir dans le tourisme local, car bien que le gouvernement n’ait pas imposé de quarantaine, la vérité est que les mêmes personnes se sont réfugiées chez elles pour éviter toute contagion.

“Dans le cas du tourisme national, il y a un problème de consommation, la courbe a baissé de 25%, seule la consommation d’aliments de base, de médicaments et de produits d’hygiène personnelle a grimpé en flèche”, a-t-il déclaré.

Torres espère que les gens sortiront, “mais pas comme en 2019, que les gens ont visité les plages, nous aurons des visites, mais minimes”.

Fermeture de locaux touristiques

Cette situation a conduit à la fermeture temporaire de certains lieux et d’autres travaillent à midi.

“Dans les consultations que j’ai menées avec les entrepreneurs, de nombreuses entreprises ont été considérées comme fermées temporairement. Au début, ce que nous avons pu recueillir, c’est que les entreprises ferment parce qu’elles reçoivent des annulations du tourisme international ainsi que du tourisme national, y compris par exemple des endroits comme l’île d’Ometepe, San Juan del Sur, un certain nombre d’établissements ont fermé en raison de mesures de prévention et d’annulation de réservations », a déclaré Valenti.

Claudia Aguirre, présidente de l’Association nicaraguayenne du tourisme réceptif (Antur), a déclaré que les quelques réservations que les voyagistes avaient annulées.

“Les réservations qui ont été retenues ont été annulées, avant cette situation, nous effectuons un travail de révision en raison de 43 voyagistes dont nous avions 30 actifs, et maintenant nous ne savons pas combien sont actifs”, a-t-il déclaré.

Petits hôtels sans occupation

René Sándigo, vice-président de la Small Hotels Association of Nicaragua (Hopen), a déclaré que depuis la semaine dernière, les hôtels étaient sans invités.

“Pour le moment, la majorité est à cinq pour cent ou moins d’occupation, c’est-à-dire à un niveau général: nous ne manquons pas de clients et nous avons déjà perdu les perspectives commerciales pour avril et mai, et nous espérons seulement qu’après ces mois nous commencerons lentement travailler et recevoir des invités, a expliqué Sándigo.

Cependant, le représentant syndical souligne que certaines entreprises sont ouvertes avec des opérations au minimum pour éviter de licencier du personnel.

«Dans notre cas, nous avons essayé de maintenir les opérations au minimum même si nous n’avons pas d’invités, afin de ne pas envoyer le personnel au chômage. À Grenade, les hôtels sont à zéro pour cent d’occupation, mais nous continuerons d’être ouverts autant que nous le pouvons, mais nous maintenons également des mesures d’hygiène “, a-t-il ajouté.

Le tourisme nicaraguayen avant la crise était considéré comme un pilier de l’économie, mais après l’explosion sociale en avril, l’image du pays a été endommagée, distançant le tourisme international, puis le tourisme a été affecté par les politiques fiscales et les coûts énergétiques élevés. et cette année, le secteur s’attendait à ce que l’afflux s’améliore.