Le coronavirus dure entre 1 et 2 jours sur le bois ou les vêtements et jusqu’à 4 jours sur les billets de banque

Lenouveau coronavirusIl peut durer entre 1 et 2 jours sur le bois, les vêtements ou les surfaces en verre et jusqu’à plus de quatre jours sur les plastiques, les billets de banque, les masques chirurgicaux et l’acier inoxydable, selon le nouveau document scientifique et technique sur Covid-19 publié par leMinistère de la santé.

De même, et comme dans les cas précédents, dans des conditions de 22 degrés Celsius et 60% d’humidité, le nouveau coronavirus ne reste actif.trois heures sur des surfaces en papierl, que ce soit des draps ou des mouchoirs.

Maintenant, dans des environnements avec des températures comprises entre 21 et 23 degrés Celsius, et avec 40% d’humidité, le coronavirus reste actif pendant quatre heures sur des surfaces decuivre, huit heures dans lecarton, 48 heures dans leacier inoxidableet jusqu’à 72 heures en plastique.

De même, dans le travail préparé par le ministère qui dirigeSalvador IllaLa viabilité de SARS-CoV-2, le nom technique du nouveau coronavirus, a récemment été récemment démontrée dans des conditions expérimentales pendant trois heures dans des aérosols, avec une demi-vie moyenne de 1,1 heure.

Le virus a également été détectédans certains échantillons d’airdans deux hôpitaux de Wuhan (Chine), où le nouveau virus est apparu pour la première fois, à différentes concentrations. Bien que la plupart des échantillons soient négatifs ou que le virus ait été détecté à de très faibles concentrations, alors qu’il y avait une “concentration plus élevée”dans les toilettes des patientset dans les pièces utilisées par les professionnels de la santé pour retirer les équipements de protection individuelle (EPI).

Cependant, après avoir augmenté la propreté des salles de bain et réduit le nombre de toilettes dans les chambres, les cas ont diminué. En ce sens, le ministère de la Santé reconnaît que la signification de ces résultats n’est pas encore connue et si la quantité détectée peut être infectieuse.

Dans d’autres contextes, comme l’indique le rapport, le nouveau coronavirus n’a pas pu être détecté dans les échantillons d’air prélevés.À 10 centimètres de la bouche d’une personne infectéeavec des charges virales, qui ont été invités à tousser, ou dans des échantillons d’air des chambres de trois patients hospitalisés.

“Bien que le génome et le virus infectieux aient été détectés dans les fèces de personnes malades, la transmission parexcrémentsc’est une autre hypothèse pour laquelle il n’y a aucune preuve dans cette épidémie à ce jour “, reconnaît Health, pour commenter que les manifestations cliniques gastro-intestinales ne sont pas trop fréquentes dans les cas de Covid-19, ce qui indiquerait que cette voie de transmission, en cas s’il existait, il aurait un “impact mineur sur l’évolution de l’épidémie”.

