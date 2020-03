Le coronavirus effondre l’économie italienne

Les trois régions les plus riches et les plus industrialisées du pays sont les plus touchées par l’épidémie de Covid-19: la Lombardie, la Vénétie et l’Émilie-Romagne.

..- L’épidémie de coronavirus a paralysé les régions les plus productives d’Italie et son économie risque de basculer en récession après quarantaine au cœur du secteur industriel et financier de la péninsule.

Les autorités s’attendent à ce que les mesures prises affectent le moins possible leur industrie et leurs exportations, même si pour certains secteurs il s’agit d’une véritable crise cardiaque.

“Les mesures restrictives qui ont été prises dans des domaines d’une grande importance pour l’économie italienne auront des conséquences sur les activités économiques liées aux transports, aux divertissements et à la vie sociale”, a averti lundi le ministère italien de l’Economie.

“Les activités de production et l’administration publique continueront de fonctionner normalement”, a indiqué le ministère dans son communiqué.

Les trois régions les plus riches et les plus industrialisées d’Italie sont les plus touchées par l’épidémie de Covid-19: la Lombardie, la Vénétie et l’Émilie-Romagne.

Selon les chiffres de 2017 de l’Institut national de la statistique (Istat), ces trois régions, sur les vingt en Italie, ont généré 40,1% du produit intérieur brut (PIB) et concentré 31,5% de la population.

Les mesures drastiques prises dimanche pour stopper l’épidémie de coronavirus, qui a infecté plus de 7 300 personnes et fait 366 morts, menacent de provoquer des dégâts dans divers secteurs, en plus du tourisme.

Les entrées et sorties d’une vaste zone du nord, qui va de Milan, capitale économique, à Venise, haut lieu du tourisme mondial, ont été limitées.

Dans la région de Lombardie et dans 14 autres provinces, tous les événements culturels, sportifs et religieux ont été interdits. Les discothèques, pubs, écoles de danse et autres lieux similaires devraient également fermer jusqu’au 3 avril.

Risque de récession

“Le secteur manufacturier ne peut pas se permettre les soi-disant télétravail et des secteurs clés, tels que l’alimentation et la pharmacie, ont subi des conséquences dramatiques, un infarctus économique est défini par un banquier”, écrit le journal Il Corriere della Sera.

Pour éviter la catastrophe, le gouvernement prépare une indemnisation des travailleurs et des entreprises sur l’ensemble du territoire national et en particulier dans les secteurs et territoires les plus touchés.

“Les mesures sont en phase de définition, elles seront vigoureuses mais proportionnelles et limitées dans le temps”, a expliqué le ministère de l’Economie.

«Personne n’a une idée précise des conséquences économiques du coronavirus. Beaucoup dépendra de sa durée et de la capacité du système économique à se remettre après la crise », a déclaré Il Sole-24 Ore, le principal journal économique du pays.

Pour l’économiste en chef de l’OCDE, Laurence Boone, le meilleur scénario possible pour l’Italie est d’atteindre une croissance zéro en 2020, avec un premier trimestre négatif, suivi d’une lente reprise.

En 2019, l’Italie a enregistré une croissance de 0,3%, le pire chiffre depuis 2014, lorsque l’augmentation du produit intérieur brut (PIB) était nulle.

La troisième économie de la zone euro, basée sur les exportations, était déjà affaiblie par le ralentissement européen, notamment en Allemagne et par les tensions commerciales mondiales et les incertitudes politiques internes.

Signe du moment grave, la Bourse de Milan s’est effondrée lundi avec une baisse de 8,82% due à l’effet en grande partie de la propagation du coronavirus.