Le coronavirus entraînera des pertes de 250 000 millions de dollars dans le transport aérien | Le tourisme

Ce sont les prévisions de l’IATA et sont calculées sur la base que les circonstances actuelles ne durent que trois mois. Pourtant, ils doublent le montant calculé au début de la pandémie.

L’Association du transport aérien international (IATA) a doublé aujourd’hui les prévisions de pertes du secteur du transport aérien de passagers, qu’elle estime désormais à 252 milliards de dollars.

Ce chiffre implique une réduction de 44% des revenus mondiaux des compagnies aériennes en glissement annuel et est basé sur l’hypothèse que les restrictions sur les voyages actuellement en place dureront trois mois et que l’économie se redressera progressivement au cours des mois suivants.

L’aggravation des prévisions, qui avait initialement estimé les pertes à 113 000 millions de dollars, est due aux mesures sévères que de nombreux pays ont prises pour fermer complètement le trafic aérien de passagers afin d’empêcher l’arrivée de personnes potentiellement contaminées.

La lutte pour survivre

Un autre élément qui a été pris en compte est la certitude que la crise sanitaire mondiale causée par le coronavirus sera suivie d’une période de récession, selon les analyses de différentes organisations financières.

Les compagnies aériennes ont du mal à survivre aux quatre coins du monde. Les restrictions de voyage et la demande inexistante signifient qu’en dehors de la redevance, il n’y a pratiquement pas d’activité de passagers. Pour eux, c’est l’apocalypse, selon le directeur général de l’IATA, Alexandre de Juniac, cité dans un communiqué.

Image de passagers à l’intérieur d’un avion. Photo: Pexels

Les compagnies aériennes font face à leur crise la plus grave. En quelques semaines, notre pire scénario semble désormais meilleur que nos dernières estimations, a-t-il ajouté.

Il a averti que si les gouvernements ne viennent pas en aide aux compagnies aériennes, il n’y en aura pas une qui pourra tenir tête, et que toutes ont besoin de 200 milliards de dollars, simplement pour aller de l’avant.

Les Européens subiront la plus forte baisse en termes de revenus passagers, avec 76% de moins en 2020 par rapport à 2019.

Les plus grandes compagnies aériennes internationales ont réduit leurs activités au minimum et maintiennent entre 10 et 20% – dans le meilleur des cas – leurs opérations