Le coronavirus est “le grand égaliseur”, dit Madonna aux fans de sa baignoire

(.) – De sa baignoire, profitant d’un bain de lait aux pétales de rose, Madonna a dit à ses adeptes que le nouveau coronavirus est “le grand égaliseur”.

Dans la vidéo, publiée dimanche sur ses comptes Instagram et Twitter, la chanteuse a partagé ses sombres pensées sur la pandémie de Covid-19, qui a coûté la vie à plus de 16 000 personnes dans le monde, affirmant que le coronavirus ne fait pas de discrimination. .

“C’est ce qui se passe avec Covid-19”, a-t-il déclaré alors que la musique de fond jouait au piano. vous avez, quelles histoires incroyables vous pouvez raconter ».

La superstar de 61 ans a ajouté: “Il est le grand égaliseur et ce qui est terrible, c’est ce qui est bon en lui”, continue-t-il à dire à ses disciples que “la chose terrible à ce sujet est qu’il nous a tous rendus égaux à bien des égards”.

La créatrice de tubes musicaux comme “Like A Virgin” fait référence à la dernière version de sa chanson “Human Nature” de 1995, incluse dans sa récente tournée “Madame X”.

“Comme je le disais à la fin de” Nature humaine “tous les soirs, nous sommes tous dans le même bateau”, a-t-il déclaré. “Et si le navire coule, nous descendrons tous ensemble.”

Dans la publication, Madonna a accompagné la vidéo avec un texte: «No-Discrimination- covid-19 !! #quarantine # covid_19 #staysafe #becreative #brianeno ».

Selon les chiffres de l’Université Johns Hopkins, plus de 367 000 personnes ont contracté covid-19 dans le monde. Des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Italie resserrent les mesures de quarantaine pour tenter d’endiguer la propagation du virus.

Mais pour beaucoup de ses fans, le sermon de la baignoire de Madonna n’a pas fait grand-chose pour apaiser leur anxiété. Sur Instagram, sa section de commentaires était inondée de messages négatifs, comme une personne qui a écrit: «Désolé, ma reine, je t’aime tellement, mais nous ne sommes pas les mêmes. Nous pouvons mourir des mêmes maladies, mais les pauvres en souffriront le plus. » “Ne romancez rien de cette tragédie.” Une autre personne a noté que les gens s’occupaient des «produits essentiels» tandis que la mère de six enfants (se référant à la fille du matériel) «affichait des tétons de pétales». Un troisième message disait: «Si le navire coule, pensez-vous vraiment que nous coulerons ensemble pendant que vous serez dans votre baignoire avec des gens qui travailleront pour vous y rendre? Je t’aime ma reine. Mais les choses en dehors de votre manoir sont très différentes de ce que vous pensez. Restez en sécurité et soyez un peu plus empathique avec les moins privilégiés. “

