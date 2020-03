Le coronavirus fait une nouvelle victime: la première du nouveau James Bond

Le film “No time to die”, prévu pour avril, ne sortira au Royaume-Uni que le 12 novembre et aux États-Unis avant le 25.

..- La première de la prochaine saga de James Bond, “No Time to Die”, a été retardée d’avril à novembre, ont annoncé mercredi ses producteurs, dans un contexte de préoccupation croissante face à l’éclosion du nouveau coronavirus.

“MGM, Universal et les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont annoncé aujourd’hui qu’après un examen attentif et une évaluation du marché mondial du film, la sortie de” No Time to Die “sera reportée à novembre 2020”, a déclaré le compte Twitter officiel de 007.

Ce nouveau revers s’ajoute à une longue liste d’obstacles que le film a dû surmonter avant même le début du tournage.

Ainsi, le film, prévu pour début avril, ne sortira au Royaume-Uni que le 12 novembre et aux États-Unis avant le 25, les dates pour le reste du monde restant à confirmer.

Des groupes de fans du célèbre espion au service de sa majesté avaient lancé des demandes de report de la première du nouvel opus de peur de ne pas pouvoir aller au cinéma à cause de l’épidémie de Covid-19.

Depuis son apparition à la fin de l’année, le virus a infecté près de 95 000 personnes dans le monde et en a tué plus de 3 200, principalement en Chine, et de nombreux pays ont désormais du mal à contenir sa propagation.

Certains ont commencé à annuler des événements tels que des matchs de football, des concerts et des réunions commerciales comme le Barcelona Mobile Congress et le Geneva International Motor Show.

Coronavirus, un obstacle de plus

L’intrigue de «No time to die», livre 25 de la saga, commence lorsque Bond est retiré de sa retraite en Jamaïque par la demande d’aide de son vieil ami et agent de la CIA Felix Leiter.

Ce sera le dernier film dans lequel Daniel Craig donne vie à l’agent 007, après avoir joué dans les quatre films précédents.

L’Américain Rami Malek, récompensé l’an dernier de l’Oscar du meilleur acteur pour son incarnation du chanteur Freddie Mercury dans “Bohemian Rhapsody”, incarne le méchant du film.

Et l’actrice cubano-espagnole Ana de Armas, qui en 2017 a brillé dans “Blade Runner 2049” et est déjà apparue cette année avec Craig dans le thriller “

Knives Out »est une nouvelle« Bond girl ».

Au début, le film devait sortir en 2019 mais le projet a été retardé lorsque le vétéran Danny Boyle – réalisateur de films mythiques tels que “Trainspotting” ou “Slumdog Millionaire” – a annoncé qu’il le quittait pour des “différences créatives” avec les producteurs.

En septembre 2018, ils ont annoncé la signature du cinéaste américain Cary Fukunaga, principalement connu pour avoir écrit et réalisé la première saison de la série télévisée à succès «True Detective», avec laquelle il a remporté un Emmy en 2014.

Fukunaga a également écrit et réalisé le drame espagnol “Sin Nombre” (2009), une coproduction américano-mexicaine mettant en vedette la mexicaine Paulina Gaitán et la hondurienne Edgar Flores.

Le tournage de “No time to die” a également subi plusieurs mésaventures.

Une explosion dans les studios britanniques de Pinewood en juin a endommagé l’un des plateaux du film, après qu’un effet spécial ait mal tourné.

Quelques semaines auparavant, Craig a dû subir une petite opération de la cheville après s’être blessé lors d’un tournage en Jamaïque.