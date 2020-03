Le coronavirus force le transit entre l’incertitude et la normalité | La société

L’épidémie de coronavirus, qui a déjà coûté 3 281 personnes et dont la fin est loin, oblige les gens à vivre avec une situation qui va de l’incertitude et des restrictions dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, à un must et la normalité presque paradoxale.

Cette situation est exacerbée par les données fournies aujourd’hui par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dont le directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué aujourd’hui qu’au cours des dernières 24 heures, le nombre de cas de COVID-19 dans le monde a été élevé à 95 265 (143 de plus en Chine et 2 055 dans le reste des pays).