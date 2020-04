le coronavirus garde la Big Apple sous contrôle

Les États-Unis sont désormais le pays le plus infecté et il est à craindre que le pire de l’épidémie ne commence. D’autres pays connaissent également des scénarios complexes.

Le Covid-19 qui est apparu en Chine, a déménagé en Italie, est passé par l’Espagne et est arrivé aux États-Unis, dévaste des villes comme New York qui, jusqu’à ce vendredi, fait 1584 morts.

Le nombre de New York dépasse des pays entiers comme l’Allemagne, qui compte moins de 1 200 morts.

Les États-Unis sont devenus le pays avec le plus haut niveau d’infections et le pire de l’épidémie ne fait que commencer. Selon les épidémiologistes de la Maison Blanche, entre 100 et 200 décès par coronavirus sont prévus.

Le chiffre projeté est beaucoup plus élevé que celui de La Chine par exemple, elle compte à ce jour 3 326 décès et près de 83 000 infections. En contrepartie, les États-Unis ont enregistré près de 267 000 infections, soit plus du triple de celles du pays où les premiers cas de Covid -19 ont été enregistrés.

L’Italie, en revanche, semble enfin avoir une baisse du nombre de morts, car c’est aujourd’hui le premier jour de plusieurs semaines qu’elle n’a pas battu son propre record.

En tant que deuxième des pays les plus touchés par la maladie, Italie il présente près de 120 000 infections et environ 15 000 décès. En raison du nombre, les mesures de confinement se poursuivent, ainsi que le recours à la force publique pour assurer une quarantaine obligatoire pour tous les résidents.

Très proche des chiffres italiens, le Espagnol Ils figurent également dans le tableau des pays les plus touchés, avec près de 118 000 personnes infectées et près de 11 000 morts, 4 000 de moins qu’en Italie.

Le gouvernement espagnol a resserré les mesures de confinement, en plus de promouvoir des projets économiques qui permettent aux travailleurs espagnols de contourner un peu la crise.

Allemagne C’est un autre pays à fort taux de contagion, en tant que troisième pays européen le plus touché, il compte près de 100 000 personnes infectées, mais seulement 1 234 morts. Un chiffre bien inférieur à celui de l’Espagne et de l’Italie.

Station centrale du métro de New York … désolé aux heures de pointe … pic.twitter.com/HWehtMtEEy

– Sergio Novelli (@SergioNovelli) 3 avril 2020

En Amérique latine, les cas continuent d’augmenter.

Le pays le plus infecté est encore Le Brésil avec 8 mille 200 infections et 343 décès. Le gouvernement fédéral de ce pays a été interrogé pour ne pas prendre la crise sanitaire au sérieux et ne pas généraliser l’état d’urgence dans tout le pays.

Chili et Equateur Ce sont les pays d’Amérique latine suivants avec le plus d’infections: dans les deux cas, il y a un peu plus de 3 000 cas de patients. Cependant, les chiffres de décès sont très différents, car par rapport aux 22 décès chiliens, l’Équateur en enregistre 145.

Le pays, situé au centre de la planète, a été victime de questions nationales et internationales en raison de la désorganisation des systèmes d’urgence Cela a permis la confusion et la nouvelle que les cadavres étaient abandonnés dans les rues de peur que les familles ne soient infectées. (Ntx)