Le coronavirus incite les collèges à abandonner les exigences SAT et ACT – .

Les examens SAT et ACT de ce printemps ont été annulés conformément aux directives sur l’éloignement social.

Certains collèges abandonnent temporairement les exigences SAT et ACT en raison du coronavirus.

Si la pandémie de coronavirus ne se résorbe pas, les tests à domicile peuvent devenir une option.

Le coronavirus peut complètement changer la façon dont les collèges et les universités utilisent des tests standardisés comme le SAT dans le cadre du processus d’admission. Étant donné que les grands rassemblements ne sont plus autorisés en raison de lignes directrices sur l’éloignement social, il n’est pas surprenant que les dates de printemps pour la SAT et l’ACT aient été annulées il y a des semaines. En conséquence, il y a eu des discussions sur l’offre des examens en août.

De plus, le College Board a annoncé plus tôt dans la journée que si les écoles devaient fermer leurs portes au début de l’année scolaire cet automne, les élèves pourraient avoir la possibilité de prendre le SAT à la maison.

«Notre premier principe avec le SAT et tout notre travail doit être de garder les familles et les étudiants en sécurité», a déclaré David Coleman du College Board à ce sujet. “Le deuxième principe est de rendre le SAT aussi largement disponible que possible pour les étudiants qui souhaitent passer le test, quelles que soient les circonstances économiques ou de santé publique.”

Quant à savoir comment le test pourrait être administré de manière à empêcher la tricherie, eh bien, cela reste peu clair.

Le Wall Street Journal ajoute:

Environ un million d’élèves de la classe de lycée de 2021 qui s’étaient inscrits pour passer le SAT ce printemps n’ont pas pu le faire, a déclaré le College Board, avec environ les trois quarts de ceux qui devaient passer l’examen les jours d’école.

M. Coleman a déclaré que si les écoles ne rouvrent pas à l’automne – ce qu’il a qualifié de «de plus en plus improbable» – le College Board veillera à ce qu’une option à domicile soit disponible. Il a déclaré que la version de la SAT, qui utiliserait la surveillance à distance, serait «simple, sécurisée et équitable, accessible à tous et valable pour une utilisation dans les admissions à l’université».

À la lumière de tout cela, certains collèges et universités choisissent de supprimer temporairement le SAT et l’ACT comme conditions d’admission. Certaines des plus grandes écoles qui adoptent cette approche comprennent l’Université de Californie à Berkeley, l’Université d’Indiana, l’Université d’Auburn, l’Université de Virginie et l’UNLV.

Il s’agit indéniablement d’un énorme changement pour le système éducatif américain étant donné que le SAT est utilisé dans le cadre du processus d’admission des collèges depuis près de 100 ans. À ce stade, il est impossible de prédire comment les choses se dérouleront étant donné que nous sommes censés approcher d’un «pic» de coronavirus depuis quelques jours maintenant. Et tandis que certaines villes ont connu une baisse du nombre de cas de coronavirus, d’autres villes continuent de voir un afflux de patients.

“Nous approchons du sommet en ce moment”, a déclaré plus tôt cette semaine le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield. “Je pense que nous allons un jour, espérons-le cette semaine, nous pourrons dire quand.”

