Le coronavirus menace de faire des ravages sur 123 000 emplois dans la zone franche au Nicaragua

L’emploi de plus de 100 000 travailleurs des zones franches au Nicaragua est gravement menacé alors que la pandémie de coronavirus se propage dans le monde entier. L’Association nicaraguayenne de l’industrie du textile et de l’habillement (Anitec) a admis hier que la semaine prochaine, davantage d’entreprises de ce régime devraient suspendre temporairement leur travail, après l’accord qu’elles ont signé avec les syndicats et le gouvernement, ce qui facilite la mesure.

La situation va empirer dans un mois supplémentaire au fil des semaines tant que les entreprises ne parviendront pas à réactiver les achats de leurs clients internationaux.

L’accord sur le travail qui a été signé cette semaine entre le secteur de la zone franche, le gouvernement et les syndicalistes, pour faire face à l’urgence, montre que les entreprises n’ont la capacité de maintenir l’emploi que pendant un mois, ce qui se traduirait par une baisse des exportations et une vague de chômage qui aura des répercussions sur la consommation intérieure.

La Fondation nicaraguayenne pour le développement économique et social (Funides) souligne que l’accord qui a été signé est pour un mois, mais la situation avec l’expansion de la pandémie semble s’étendre beaucoup plus longtemps. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’il peut être prolongé jusqu’en août de cette année.

“Pour le moment, la zone franche a la capacité de fonctionner au moins sans réduire l’emploi pendant un mois, cela ressort clairement du document, et il faudra voir à la fin du mois ce qui va se passer, car la situation au niveau international ne Il semble que cela se terminera dans un mois, c’est pourquoi il est essentiel, dans le cadre des politiques économiques de gestion du coronavirus ici au Nicaragua, que le gouvernement conçoive un type d’aide économique pour les Nicaraguayens qui commencent se retrouver sans emploi, un package qui crée évidemment des incitations », expliquent les techniciens de Funides.

Les États-Unis n’achètent pas au Nicaragua

Le problème avec les entreprises de la zone franche nicaraguayenne est que les États-Unis, en tant que principale destination de 80 pour cent de leur production, ont cessé d’acheter et on ne sait pas quand la demande pour ce pays pourrait être réactivée, ce qui compromet les opérations de les maquilas.

Les États-Unis sont devenus ce jeudi le premier pays avec le plus grand nombre d’infections à Covid-19 au monde, dont la maladie a touché plus de 500 000 personnes. Au total, 21 000 personnes ont perdu la vie. USA elle a dépassé la Chine et l’Italie en nombre de cas.

“Ne parlons pas de fermeture, mais de suspension temporaire du travail car les travailleurs sont envoyés en vacances, cette situation est créée car aux États-Unis, qui est notre principal client, pour nos exportations, tous les magasins sont fermés, Lévis, Gap, Pull, Target Ils sont fermés, il n’achète pas », explique García.

Selon le directeur exécutif d’Anitec, les marques aux États-Unis ont demandé aux entreprises de la zone franche du Nicaragua “de ne pas continuer à envoyer plus de vêtements, ou de continuer à produire plus, alors que se passe-t-il? Les entreprises qui ont déjà investi dans l’achat les matières premières y resteront, ce qu’ils ont déjà investi dans des vêtements déjà fabriqués restera en stock, car en réalité ils ne se vendent pas. “

Jusqu’à hier, la suspension temporaire des activités de trois sociétés était connue: Gildan située à San Marcos et Rivas, qui emploie plus de 9 000 personnes, ANNIC à Masatepe d’origine nord-américaine qui emploie 300 personnes et à partir d’aujourd’hui Yazaki suspendra les travaux pour 15 jours.

Dans le cadre de l’accord, le gouvernement a autorisé ces entreprises à octroyer des permis de travail avec jouissance partielle du salaire, à payer d’avance sur les vacances, à réduire les heures de travail, à exercer des activités à distance ou de télétravail et à suspendre temporairement les contrats de travail sous couvert. de l’article 38 du Code du travail.

L’article 38 du Code du travail explique qu’une suspension collective est considérée comme une suspension qui affecte tout ou partie des travailleurs d’une entreprise ou d’un lieu de travail pour l’une des causes suivantes non imputables à l’employeur: manque de matière première; la fermeture de l’entreprise ordonnée par l’autorité compétente pour des raisons préventives; la fermeture temporaire de l’entreprise pour des raisons techniques ou économiques; force majeure ou cas fortuit lorsqu’ils entraînent comme conséquence nécessaire, immédiate et directe la suspension des travaux.

Le même article établit que la suspension collective doit être autorisée à l’avance par le ministère du Travail par le biais des inspections départementales du travail et que s’il y a un motif valable, la suspension est autorisée et l’employeur paiera six jours de salaire aux travailleurs.

“La semaine prochaine, nous allons voir combien d’entreprises ont accepté l’accord, le dernier recours est une suspension temporaire, jusqu’à présent aucune suspension n’est demandée conformément à l’article 38, car si nous appliquions cet article, il n’y aurait aucune raison de s’accorder car cela c’est dans la loi », a expliqué García.

Jusqu’en février de l’année dernière, le secteur des zones franches employait 123 853 personnes dans 187 entreprises, ce qui indique que si ces entreprises ferment, l’impact sur l’économie sera grave.

“Cette mesure (l’accord tripartite) semble indiquer qu’au moins ils empruntent une voie dans laquelle ils essaient de protéger l’emploi dans un mois, mais ils laissent toujours la voie préparée en cas de besoin de fermeture, quand on constate dans le document qu’ils voient déjà comment ils négocieraient le licenciement collectif, ce qui était déjà suspecté “, explique Funides.

Ce panorama de la zone franche aggrave non seulement l’économie familiale mais aussi les perspectives économiques mondiales pour 2020.

“Pour que la fermeture de la chaîne externe soit forte, ces chiffres que nous avons donnés il y a deux semaines seront mis à jour, la situation par rapport aux scénarios que nous avions précédemment évoqués est pire, il n’y aura plus d’impact que de la chaîne externe”, indique-t-il. Funides.

L’économie se précipite pour s’effondrer

Début mars, Funides a proposé trois scénarios de contraction économique: 1,4, 2,1 et 3,9%, dans ce dernier, le scénario était que la pandémie durerait toute l’année.

“Le temps passe et les effets sont inévitables, il y aura un effet économique très grave pour le pays, du côté du canal externe et l’impact sur le canal interne sera très fort, peut-être de la même ampleur, de telle manière que nous pourrions être confrontés à un scénario qui n’a pas été vu dans 30 à 35 ans, à partir des années 80 », explique le centre de la pensée, qui a souligné qu’ils mettent toujours à jour leurs projections.

“Tout semble aller très mal cette année, tant du côté externe que du côté interne, il est probable que nous tomberons davantage dans la crise politique, mais là encore il faut faire l’analyse, ce que je peux dire c’est que les scénarios que nous avons soulevées il y a deux semaines sont pires et donc les chiffres vont empirer », détaille Funides.

L’ancien président de la Chambre de commerce américaine (AmCham), Róger Arteaga, a souligné que ces mesures devaient être prises par l’entreprise privée par le gouvernement, qui est toujours absent.

«Ce que les syndicats font avec les entreprises des zones franches, en réponse à la passivité et au manque d’action du gouvernement, car cela devrait être fait par le gouvernement et non par les syndicats avec les entreprises des zones franches, rappelez-vous que pour la même l’inactivité et la négligence du gouvernement est que le secteur privé a dit de le faire nous-mêmes parce que le gouvernement n’est pas intéressé à protéger la population “, a déclaré Arteaga.