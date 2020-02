Le coronavirus menace le secteur des croisières

Les experts voient dans les endroits redoutables des croisières à contagion, ce qui a suscité une grande inquiétude chez les professionnels du secteur.

L’épreuve des passagers de la “Diamond Princess”, gelée en quarantaine au Japon, alors que les caisses à bord se multiplient, a retenu l’attention de tous.

Un cas d’école des risques d’infection dans un environnement confiné: sur près de 3700 passagers et membres d’équipage, plus de 630 ont contracté le nouveau coronavirus, faisant du navire la principale source d’infection en dehors de la Chine.

“Ces navires de croisière sont d’excellents vecteurs d’épidémies, qu’il s’agisse de simples rhumes ou de gastro-entérites”, a déclaré John Oxford, professeur de virologie à l’Université Queen Mary de Londres.

«Ces navires sont toujours surchargés, sans faute. Avec autant de passagers, il peut y avoir une négligence en matière d’hygiène », a-t-il expliqué.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont signalé l’an dernier huit épidémies de gastro-entérite à bord de grands navires.

De plus, des épidémies de rougeole, de varicelle ou d’empoisonnement par des bactéries E. coli ou des salmonelles ont également été détectées ces dernières années … qui ont gâché des voyages qui coûtaient des milliers d’euros.

“Et, malheureusement, les passagers des croisières traditionnelles ont tendance à être assez vieux, ce qui les rend plus vulnérables”, a averti le Dr Simon Clarke de l’Université de Reading au Royaume-Uni.

UNE IMPULSION?

La gestion de la crise de la “Diamond Princess” par les autorités japonaises a été très critiquée, car la quarantaine semble avoir alimenté la propagation du virus.

Un autre navire a été confiné à Hong Kong et un passager d’un troisième navire de croisière, qui s’approchait du Cambodge, a également enregistré des infections à bord.

De ce fait, les principales compagnies – Royal Caribbean, Costa Cruises ou MSC Cruises – ont annulé leurs départs prévus des ports chinois.

C’est un coup dur pour le secteur, l’Asie étant le troisième marché en volume, derrière les États-Unis et l’Europe, avec 4,24 millions de passagers en 2018, selon l’association professionnelle Clia. Les Chinois représentent plus de la moitié de la clientèle des navires de croisière en Asie.

L’épidémie de coronavirus pourrait-elle entraîner un désintérêt durable pour les navires de croisière?

“Comme lors des crises sanitaires précédentes (avec des bateaux impliqués), il peut y avoir un ralentissement des réserves, car les gens sont au courant de l’actualité”, a expliqué Stewart Chiron, expert du secteur aux Etats-Unis.

Mais dès que l’épidémie de coronavirus s’apaise et disparaît des médias, “on peut s’attendre à une forte augmentation des réserves” et à un “retour à la normale”, a-t-il insisté.

Et encore plus si l’on considère l’écart entre la perception et la réalité. “Lorsque des virus sont découverts à bord, plusieurs procédures et protocoles sont effectués pour nettoyer le navire et arrêter la contagion”, a observé M. Hiron.

Au final, sur les 31 millions de passagers ayant participé à des croisières l’année dernière, seuls 1038 ont été atteints de gastro-entérite, soit 0,003%, a indiqué l’expert, citant des chiffres du CDC.

“PRIS”

Le nombre de croisiéristes a presque doublé en une décennie, mais la moitié de ceux en 2019 étaient nord-américains, selon la Fédération internationale des compagnies de croisière.

Cela pourrait limiter les effets négatifs de l’épidémie en termes de fréquence, pour l’instant elle est concentrée principalement en Asie.

Même ainsi, Tara C. Smith, professeur d’épidémiologie à la Kent State University aux États-Unis, a rappelé que “les grands navires élargissent le contexte de contagion par une promiscuité constante parmi les passagers”.

“Vous ne savez jamais quelles infections peuvent survenir à bord, puis nous nous retrouvons avec nos compagnons de voyage”, a déclaré Smith. «Personnellement, je ne le risquerais pas. Je ne vois pas cela comme des vacances reposantes. ”