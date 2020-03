Le coronavirus menace-t-il les Jeux Olympiques de Tokyo?

La question sera le point principal d’une réunion du Comité International Olympique cette semaine; Les athlètes et les fédérations sont inquiets.

..- Le Coronavirus, qui a déjà fait plus de 3000 morts dans le monde, menace-t-il les Jeux de Tokyo 2020?

La question est prévue depuis des semaines et sera le point central d’une réunion du Comité International Olympique (CIO) ce mardi et mercredi à Lausanne.

Vendredi, le président de l’institution, Thomas Bach, était optimiste, déclarant que “le CIO est déterminé à célébrer avec succès les Jeux de Tokyo à partir du 24 juillet” et jusqu’au 9 août.

“La priorité pour le moment est de veiller à ce que les processus de classement (pour les Jeux) soient développés, garantissant la protection de la santé des athlètes”, a-t-il ajouté.

Un autre membre éminent du CIO, le Canadien Dick Pound, avait indiqué quelques heures avant l’. que son institution ne prévoyait pas de reporter ou d’annuler les Jeux, tout en ne recevant aucune indication à ce sujet de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). ).

TESTS PRÉCÉDENTS À PUERTA FERMÉS?

Sans proposer un calendrier précis, l’ancien nageur, le membre le plus vétéran du CIO à 77 ans, a ajouté que “à tout moment, que ce soit deux mois ou un mois, quelqu’un devra dire” oui “ou” non “”, à propos de la Litige relatif aux jeux.

Les athlètes et les fédérations nationales et internationales se soucient. De nombreux tests de qualification pour les Jeux prévus en Chine, où l’épidémie a éclaté, ont été reportés ou délocalisés, comme en Corée du Sud.

D’autres événements devraient avoir lieu au Japon avant les Jeux et sont déjà menacés, comme les «épreuves-tests» de natation, de water-polo et de plongée, organisées par la Fédération internationale de natation (FINA).

Des tests de gymnastique artistique et rythmique, organisés en collaboration avec la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), sont programmés du 4 au 6 avril et pourraient se dérouler à huis clos.

“De nombreuses fédérations sont confuses”, a déclaré le chef d’une fédération internationale qui préfère rester anonyme. “Nous avons reçu des informations du CIO sur l’aspect santé, mais pas sur l’aspect sportif”, alors que de nombreux tournois de qualification olympique n’ont pas encore été contestés.

PARIS 2024 PRÉSENTE TAHITÍ

“Les Comités Nationaux Olympiques et les fédérations internationales ont été informés de la position du CIO et de notre communication aux médias”, a déclaré à l’. un porte-parole du CIO.

Face aux préoccupations croissantes, chaque déclaration de Bach mardi et mercredi sera fortement analysée.

Le coronavirus sera également le thème central de la visioconférence qui se tiendra mercredi par le comité d’organisation des Jeux de Tokyo et le président de la commission de coordination, l’Australien John Coates.

Jusqu’à présent, ni les boycotts (à Moscou-1980 et Los Angeles-1984) ni le virus Sras (2003) ou Zika (avant les Jeux de Rio 2016) n’ont provoqué la suspension ou le report des Jeux.

Seules les guerres mondiales ont provoqué l’annulation des Jeux prévus à Berlin en 1916. En 1940, ce sont celles de Sapporo (hiver) et Tokyo (été), et en 1944 Cortina d’Ampezzo (hiver) et Londres (été).

Les Jeux du CIO 2024 à Paris seront également abordés lors de la réunion du CIO.Mardi, Tony Estanguet, président du comité d’organisation, fera une présentation des installations, avant la validation officielle de Tahiti comme site des épreuves de surf.