Le coronavirus n’est-il pas une menace pour Minsa? Il le mentionne à peine dans une brochure sur les maladies respiratoires

Le ministère de la Santé (Minsa) expose non seulement son propre personnel en les guidant des visites à domicile au milieu d’une pandémie mondiale, il viole également les Nicaraguayens eux-mêmes en leur offrant des informations limitées par le biais d’une brochure qu’il distribue pendant la visite et en qui ne fournissent que des recommandations générales sur les maladies respiratoires, mais ne présentent nulle part des données sur la pandémie de Covid-19.

“Recommandations pour préserver la santé contre les infections respiratoires”, titre le document, dans lequel sont lues les mesures à prendre dans la famille, l’école et le travail liées au nettoyage et à l’hygiène, sans se pencher sur les explications du risque lié à nouveau coronavirus, et pourquoi ces mesures pourraient signifier une grande contribution à l’endiguement de la pandémie. Ces matériaux sont laissés dans les maisons.

Jusqu’à présent, le Nicaragua a enregistré trois cas de coronavirus et 12 personnes sont sous suivi. Le secret le mieux gardé du régime est le nombre de tests effectués. Ces informations, ainsi que toutes celles liées à la pandémie, sont traitées de manière centralisée et hermétique par la Minsa. Le spécialiste de la santé publique Norwin Solano explique que l’un des points d’alerte est le fait qu’ils n’acceptent pas que le coronavirus soit un danger pour la santé de la population.

Voici la brochure laissée par le régime d’Ortega dans les maisons. Le document manque d’informations de Covid-19. LAPRENSA / COURTOISIE

“C’est totalement irresponsable de la part de l’Etat parce que les gens ne peuvent pas être aveugles, c’est-à-dire qu’ils se protègent uniquement contre d’autres infections respiratoires”, a-t-il dit. Pour sa part, le spécialiste de la santé publique, Alejandro Lagos, considère que le gouvernement “n’acceptera pas que le coronavirus soit un danger”.

Le matériel de communication de Minsa indique uniquement la ligne directe pour les demandes de renseignements sur Covid-19, disponible 24 heures par jour. Des médecins de différentes spécialités ont souligné la nécessité de transparence des informations relatives à la pandémie, compte tenu des progrès réalisés dans le monde, où plus d’un million d’infections sont déjà enregistrées.

Le Minsa traite des mesures de protection des maladies respiratoires en général.

LAPRENSA / COURTOISIE

Solano maintient en voyant les informations partagées par les Minsa, qu’il semble qu’ils décontextualisent l’événement commun que la planète connaît, comme la pandémie Covid-19. Les actions du régime face à l’urgence sanitaire ont été contraires à ce que le monde fait pour prendre soin de la population et prévenir plus de décès, qui sont déjà plus de 50 000. L’un des points les plus critiqués par divers secteurs est que les frontières sont maintenues ouvertes et que la quarantaine n’est pas mise en place pour les voyageurs qui arrivent toujours dans le pays par différentes entrées.