Le coronavirus nous rend si paranoïaques qu’un avion a atterri parce que quelqu’un a éternué – .

Alors que COVID-19, la maladie causée par le coronavirus, continue de faire des ravages sur une grande partie de la vie quotidienne ici et dans le monde, de l’annulation de grandes conférences et événements comme l’exposition de jeux E3 et Coachella à un virage vers plus de travail. les arrangements de travail à domicile, une chose qui sans doute n’a pas retenu suffisamment l’attention est la paranoïa qui commence à être générée par le virus, ainsi que le potentiel de réaction excessive des gens.

L’impact du coronavirus sur les voyages est déjà particulièrement aigu, certaines compagnies aériennes se résignant même à effectuer des vols considérés comme des «vols fantômes» à la lumière de la baisse de la demande des consommateurs. Dans l’un des exemples les plus extrêmes des types de réactions provoquées par le virus, cependant, un avion récent de United Airlines a été contraint de faire un arrêt d’urgence et imprévu après que les passagers aient paniqué à cause de l’éternuement de l’avion.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a averti mercredi les législateurs nationaux – le même jour que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie de coronavirus était une pandémie mondiale – qu’en ce qui concerne la propagation du virus ici, “Le pire est encore à venir.”

À la lumière des dizaines de milliers de personnes infectées dans le monde, ainsi que des dizaines de décès imputables au virus, il n’est pas surprenant que le virus ait commencé à déclencher des réactions assez graves à la limite d’une réaction excessive et même de la paranoïa dans certains gens. À savoir: un récent vol de United Airlines a été contraint de faire une escale imprévue et imprévue après que les éternuements d’un passager ont fait paniquer les autres passagers de l’avion – à tel point que le pilote a été contraint d’atterrir.

Le vol United s’est dirigé vers Newark, New Jersey, depuis Eagle, Colorado, au cours du week-end. Il a été contraint d’atterrir à Denver après que les éternuements du passager ont provoqué une perturbation chez les autres passagers. La police de Denver a déclaré à une filiale de presse locale que le passager en question éternuait et toussait parce que le passager souffrait d’allergies.

Trois passagers “perturbateurs” ont été enlevés de l’avion, selon le compte-rendu des nouvelles. Dans le même temps, le passager dont les actions ont déclenché la panique a été testé et n’a pas eu de fièvre. Ce passager, qui a été filtré dans l’avion, a été autorisé à poursuivre le vol vers sa destination finale à Newark.

Malheureusement, ce type de réactions n’augmentera probablement qu’en raison de la propagation continue du virus aux États-Unis. Pendant ce temps, de nouvelles informations critiques ont émergé via une étude publiée lundi dans la revue Annals of Internal Medicine. Si vous avez été infecté par le virus, vous devez vous attendre à ce que les symptômes apparaissent probablement dans les cinq jours suivant l’exposition et certainement dans les deux semaines suivant l’exposition.

Source de l’image: Zach Honig / The Points Guy

