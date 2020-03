“Le coronavirus peut être une catastrophe au Nicaragua”

Des alarmes sonnent partout dans le monde pour la pandémie mondiale de coronavirus. En Amérique centrale, il y a déjà des cas positifs et des gouvernements comme ceux d’El Salvador et du Costa Rica ont déjà commencé à prendre des mesures, tandis qu’au Nicaragua, depuis la dictature de Daniel Ortega, cette semaine seulement, ils ont commencé à parler davantage de la question.

Le Dr Argüello analyse dans cette interview l’entrée sûre du coronavirus au Nicaragua et les mesures qui doivent être prises par l’État, ainsi que les mesures personnelles que chacun doit prendre à la maison pour éviter d’attraper et d’infecter ses proches.

L’entrée du coronavirus semble inévitable.

Complètement inévitable. Pour trois raisons, la première est qu’au Nicaragua nous ne sommes pas à l’abri du virus. Il s’agit d’un nouveau virus, donc notre corps n’a aucune défense, deuxièmement parce que c’est une pandémie qui a atteint de nombreux pays et approche. De plus, nous avons des voyages internationaux et les Nicaraguayens sont très paresseux, et troisièmement parce qu’il est très difficile de contrôler cette maladie. Aucun ministère de la santé au monde ne peut empêcher son entrée.

Parce que?

C’est qu’il a la particularité qu’avant l’apparition des symptômes, il peut déjà être transmis. On peut alors entrer sainement, mais il le transmet déjà. C’est impossible et ce n’est qu’une question de temps. Au Nicaragua, le ministère de la Santé est le seul à avoir des tests de laboratoire qui ont déjà plus ou moins en trois ou quatre heures le résultat. Ce sont des tests rapides pour le coronavirus que personne d’autre n’a dans le pays et il n’est pas non plus commercialisé à ma connaissance. Par conséquent, le ministère de la Santé est celui qui a la responsabilité de détecter rapidement les cas et ils doivent nous informer lorsqu’ils sont déjà confirmés.

Si le virus est inévitable, pourquoi donne-t-il l’impression que l’État ne prend pas cela au sérieux?

Il existe des moyens techniques d’aborder la maladie. Ceux qui décident sont les politiciens de tous les pays. Au Salvador, par exemple, il existe une décision technique appuyée par une décision politique. Le technique est ce qui doit prévaloir et le politique doit le renforcer. Dans ce cas, chaque pays établit un protocole d’action basé sur l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et sur sa propre expérience de gestion. Nous voyons différentes directions dans le monde. La Chine a fermé complètement, en ce moment l’Italie est en quarantaine; Aux États-Unis, le même président a déclaré qu’il n’y avait pas beaucoup de problèmes, les vols en provenance d’Europe étaient interdits, donc chaque pays prend des formes différentes. Dans de nombreux pays de la région, l’équivalent du Système national de prévention des catastrophes est déjà impliqué car, dès qu’il est évoqué et défini comme une pandémie, il s’agit déjà d’une catastrophe et cette catastrophe doit être gérée.

Il y a des cas au Costa Rica et au Honduras. Pensez-vous que cette maladie est déjà au Nicaragua?

Le coronavirus peut parfaitement être au Nicaragua. Ce qui se passe, c’est qu’il a plusieurs formes de comportement, l’un est une grippe légère et modérée et l’autre une grippe sévère.

Lire: Le protocole strict qui a conçu la dictature de Daniel Ortega pour ceux qui meurent du coronavirus

Comment les différencions-nous?

Supposons que j’ai eu la grippe et que je suis habitué à attraper la grippe, je n’ai pas l’impression d’avoir le souffle court ou quoi que ce soit. Je ne vais pas aller chercher un médecin ou un service de santé. Donc, ce cas n’est pas enregistré. En revanche, s’il se rend au centre de santé et n’a pas le symptôme d’essoufflement, ils ne l’enverront pas pour passer l’examen. Il est alors possible que ce nouveau coronavirus soit dans le pays. Mais cela ne signifie pas que nous devons prendre des mesures préventives. Ce n’est pas que demain les Minsa disent qu’ils ont le premier étui et ensuite on court se laver les mains. Nous devons toujours nous laver les mains. On ne peut pas aller dire que le loup arrive et on ne court pas.

La chancelière allemande Angela Merkel s’est directement adressée à son peuple et leur a dit que jusqu’à 60% des Allemands pouvaient être infectés.

J’imagine que c’était basé sur des informations que les médecins et les gens de l’épidémiologie lui avaient fournis. Lorsque vous avez ce type de maladie, la population peut être affectée rapidement. Il existe d’autres maladies grippales graves et graves qui sont plus mortelles, mais il n’y en a pas autant. Mais cette maladie, ce que nous voyons, c’est qu’elle a un moyen très rapide de se transmettre. À tel point que pour chaque cas, il peut en produire trois. Donc, si vous faites une projection et sans rien faire en laissant évoluer la maladie, jusqu’à un demi-million de cas peuvent survenir d’ici septembre. C’est si absolument rien n’a été fait. Mais puisque nous allons le faire parce que la population sait qu’elle doit se défendre, elle sait qu’elle doit se laver les mains à l’eau et au savon pour prévenir la maladie. Avec cette seule mesure, les cas peuvent être divisés par deux. C’est une maladie qui produit de nombreux cas, plus de complications et quand il y a plus de complications il y a plus de décès. Cette maladie bat les autres en raison du nombre de cas.

Selon ce qui a été expérimenté en Chine, cette maladie peut faire s’effondrer les systèmes de santé en raison du nombre de patients.

Si un système de santé n’informe pas suffisamment la population, celle-ci paniquera ou commencera à faire des dépenses inutiles. Ici, par exemple, ils achetaient des masques quand ils ne vous protégeaient pas et cela affectait la poche du travailleur. Nous devons garder à l’esprit les épidémies et nous devons y faire face à différents moments, la première chose et la plus importante est la prévention, elle peut toujours être évitée. L’éducation vous permet de vous transformer et vous ne devez pas non plus discriminer les gens parce que blâmer les gens avec cela ne contrôle pas non plus une maladie. Nous devons être responsables de prendre soin de notre santé et de celle de nos familles. Il y a des endroits où ils n’ont pas d’eau et de savon tout le temps, dans ces endroits, il est important que nous parlions à nos voisins.

Il a mentionné ne pas faire de discrimination. Cependant, selon les plaintes des organisations nationales et internationales des droits de l’homme, ce système de santé a refusé les soins médicaux pour des raisons politiques.

C’est une obligation du système de santé et du gouvernement de s’occuper de quiconque. Quelle que soit votre idéologie, vos croyances religieuses, votre race ou votre langue. Dans ce cas, tout citoyen a le droit de se rendre dans une unité publique pour être soigné. Si vous ne vous occupez pas de ce citoyen et qu’il s’agit d’un coronavirus et que vous ne le contrôlez pas, cette personne va en infecter trois de plus et ces trois-là en produisent trois de plus chacun. Vous ne pouviez pas contrôler la pandémie. De plus, cette maladie a déjà montré qu’elle avait un impact économique important.

En ce sens, comment cela affecterait-il le Nicaragua?

Dans le monde, la Bourse a chuté, de nombreuses entreprises ont dû réduire leurs dépenses, d’autres ont échoué et nous sommes le deuxième pays le plus pauvre d’Amérique latine. Les maladies font d’énormes dégâts car elles entraînent la mort ou la perte de jours de travail. Je vous donne comme exemple une personne qui perd une semaine de travail et le salaire minimum est d’environ 200 dollars ou six mille cordobas. Nous parlons de 200 córdobas par jour et le compte en sept jours est de 1 400 córdobas que la personne a cessé de recevoir plus de menues dépenses pour se débarrasser de la fièvre et de la douleur. Plus le danger d’une deuxième personne qui tombe malade dans cette maison et ce sont peut-être les deux seules personnes qui touchent un revenu. C’est un impact économique important qu’ils doivent anticiper. Le tourisme sera également plus touché.

Lire aussi: Les écoles privées commencent à prendre des mesures préventives contre le coronavirus

Les plus pauvres sont donc les plus exposés.

Prenons comme exemple une famille qui vit dans une pièce et en vit quatre ou six et qui dort même dans le même lit et qu’on tombe malade de la grippe. Comment allez-vous le garder à au moins un mètre de distance? Il n’y a pas d’espace. Au lieu de cela, ceux qui ont plus de ressources peuvent déplacer cette personne dans une autre pièce et résoudre le problème. Cette population qui a peu de ressources et qui sont peut-être des personnes qui ne reçoivent pas d’eau 24h / 24 ou qui n’ont pas de savon sont les plus exposées. J’insiste pour que les gouvernements donnent à la population ce dont elle a besoin et voient, par exemple, que la taxe sur le savon peut être abaissée. Si le savon paie 10 ou 15% de taxes, il doit être baissé.

Un gel d’alcool est-il nécessaire?

Le savon est plus important. Le savon a l’avantage d’éliminer toute la saleté, y compris tous les micro-organismes tels que les virus, puis l’eau le balaie et il est complètement propre. L’alcool en gel gèle les micro-organismes, y compris ce virus, mais il y reste. En d’autres termes, ce que j’essaie de dire, c’est que si vous avez les mains sales même si vous prenez de l’alcool, cela ne vous favorisera pas beaucoup. Il faut avoir les mains propres et c’est avec de l’eau et du savon. Nous devons créer une culture de lavage des mains lorsque nous rentrons à la maison, lorsque nous allons travailler ou saluer les gens.

Existe-t-il un protocole officiel pour ce type de maladie?

Je ne l’ai pas vu sur le site Web de Minsa. Mais un prétendu protocole a circulé sur les réseaux sociaux. Je suppose que vous devez avoir un protocole complet. Normalement, quand il y a des épidémies, vous devez calculer combien de cas vous pouvez avoir, combien d’espace est nécessaire, combien de professionnels et de médicaments sont nécessaires, et sur cette base, il est transmis au gouvernement afin qu’il augmente ce budget et puisse répondre à la grande demande qui va avoir. Y compris ceux qui vont arriver par peur. Alors que dans des pays comme les États-Unis et l’Espagne, ils ont des protocoles complets sur ce qu’il faut faire avec un cadavre.

Une personne morte peut-elle infecter une personne vivante?

Une personne tuée par ce nouveau coronavirus après sa mort a cette maladie dans le foie et différents organes. Il ne peut pas être manipulé. Les autopsies, par exemple, ne doivent pas être effectuées sauf si cela est très nécessaire et dans des conditions de sécurité strictes. Bien qu’il soit possible que nous n’ayons pas ces conditions dans le pays.

Supposons que vous me donniez un coronavirus. Et ensuite

Si cela est confirmé, ils doivent vous isoler des autres. Cela peut être à l’hôpital, ils peuvent vous isoler à la maison, ils peuvent vous isoler dans les hôtels ou partout où les autorités décident. Si vous avez des conditions et plusieurs pièces à la maison, mieux à la maison tant que vous avez un suivi médical. Le problème est que cela a une limite. Le moyen le plus simple est d’avoir ces personnes dans certains endroits, ce qui signifie que ces endroits doivent avoir du personnel formé, car nous avons vu que même les médecins les plus préparés et les plus experts sont morts.

Après m’être isolé, que se passe-t-il ensuite?

Après vous être isolé, dont les trois objectifs sont de veiller sur vous pour toute complication, ne rendez pas votre famille malade et le troisième ne rend pas la société malade. Vient ensuite la quarantaine qui ne serait pas avec le patient mais avec le patient en bonne santé qui a été en contact avec le patient. Cette personne court le risque d’être dans une période d’incubation de 14 jours. Sans ce temps, cette personne ne développe pas la maladie, elle peut rentrer chez elle. Si cela n’est pas fait avec les premiers cas et que des centaines et des centaines le sont, il sera impossible d’empêcher l’épidémie de se propager. Il n’y aura alors plus de capacité dans le système de santé. C’est pourquoi de nombreux pays ont décidé de fermer leurs frontières.

Et quels médicaments devraient être administrés?

Ce coronavirus n’a pas de traitement spécifique. Ni prévention ni guérison, nous devons éviter de prendre des médicaments et moins ceux qui sortent dans les actualités qui vous disent qu’ils fonctionnent et la vérité est qu’ils sont en évidence.

La seule façon de vaincre cette maladie est donc la résistance.

Exactement, votre corps combat ce nouveau virus qui ne le connaît pas et cela dépendra de votre force et de votre capacité. Maintenant que le renforcement doit être maintenu, d’abord en réduisant le stress car cela affaiblit les défenses, il faut manger sainement, des céréales, des légumes et beaucoup de fruits. Vous devez manger peu de sel et de sucre, et surtout faire de l’exercice. Mais prendre du zinc ou des médicaments pour augmenter la défense est une désinformation. Vous pouvez également prendre des médicaments en fonction de ce que vous avez, s’il s’agit de fièvre pour fièvre, si c’est pour des voies nasales bloquées, puis des gouttes nasales, si c’est pour un mal de gorge, gargarisez-vous avec de l’eau tiède.

Nous constatons que non seulement les personnes âgées sont vulnérables.

Il existe une différence entre les personnes les plus risquées et les plus vulnérables. Les personnes les plus à risque sont les personnes de plus de 60 ans atteintes de maladies chroniques. Ces personnes meurent rapidement, ce qui ne signifie pas que les jeunes ne peuvent pas mourir. Mais nous sommes tous vulnérables. Ici, nous pouvons donner le coronavirus à n’importe qui, d’un enfant à un adulte. Au Costa Rica, il y a des cas et deux sont des enfants.

Quel serait notre pire scénario?

Que les gens ne font pas confiance à leur propre capacité à prévenir les maladies. Les Nicaraguayens ont la capacité de contrôler cela. Nous devons faire campagne dans les médias pour sensibiliser. Mais le pire des cas serait que nous ne le fassions pas et que la maladie a commencé à se développer petit à petit et nous nous y sommes habitués. Tout comme pour la dengue, qui est évitable à 100%, mais la population n’a pas fait sa part. Si cela se produit, nous pouvons avoir un grand nombre de personnes infectées. Le coronavirus peut être une catastrophe au Nicaragua, si nous ne le contrôlons pas. La pandémie doit être comprise comme une catastrophe. Les catastrophes doivent être gérées et, comme nous sommes des experts dans les exercices de tremblement de terre, nous devons prendre toutes les mesures pour éviter cela et avec beaucoup plus de force dans les unités de santé qui sont des sources d’infection.

Comment se traduit ce pire scénario?

Plus de cas, plus de dépenses de poche, plus de dépenses publiques, moins de main-d’œuvre, moins de revenus, l’insécurité alimentaire et plus de décès.

Le coronavirus peut-il devenir une maladie stationnaire dans le pays?

Cela se produit généralement une fois que les virus attaquent pour la première fois et c’est alors qu’ils frappent le plus durement. Ensuite, il y a des gens qui ont des défenses. Une autre chose à considérer est le comportement de ces micro-organismes. Lorsque le virus passe d’un être humain à un autre, il a trois possibilités, l’une est de rester la même, une autre de se renforcer et une autre de s’affaiblir. Par exemple l’Italie où 6% meurent, alors qu’en Chine c’était 2% et je pense que l’Italie peut avoir un meilleur système de santé que les chinois. Le virus se renforce-t-il spécifiquement là-bas? Est-ce que les Italiens se touchent beaucoup et n’ont pas suivi les recommandations? Vous devez aller chercher plus d’informations. Mais tout ce qui monte doit descendre.

En outre: Alors que le reste des pays interdisent les concentrations, la dictature d’Ortega appelle à une marche.

Si des mesures énergiques telles que l’interdiction des réunions et le déclenchement de la quarantaine sont adoptées, comment les gens devraient-ils agir?

Sortir pour acheter tout dans les supermarchés fait partie de la désinformation. Cela fait partie du rôle que le gouvernement joue dans le contrôle des produits et dans une épidémie, les hausses de prix doivent être interdites. La responsabilité des citoyens eux-mêmes est importante pour que les choses n’augmentent pas en prix. Malheureusement, les gens achètent tous les jours, ils n’achètent pas toutes les deux semaines.

Jusqu’à présent, comment évaluez-vous les actions des autorités?

Ils assurent qu’ils ont un protocole, ce qui m’inquiète un peu, c’est que nous ne profitons pas de cette occasion pour éduquer les Nicaraguayens à l’importance de l’hygiène de base et du lavage des mains. Avec cela, nous tuons plusieurs oiseaux avec une pierre. Avec de l’eau et du savon pendant au moins quarante secondes, les maladies respiratoires sont évitées, 45% des diarrhées, les maladies gastro-intestinales, la conjonctivite, la parasitose, c’est-à-dire que c’est une bonne affaire. Une campagne d’au moins deux mois dans tous les médias est nécessaire.

Pourquoi ne voyons-nous pas cette campagne?

On devrait la voir partout.