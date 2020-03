Le coronavirus peut laisser jusqu’à 50 milliards de dollars de pertes dans le tourisme mondial

La forte baisse du tourisme mondial en 2020 par le coronavirus entraînera des pertes comprises entre 30 000 et 50 000 millions de dollars.

..- Le nombre de touristes dans le monde en 2020 souffrira d’une baisse comprise entre 1 et 3% du fait de l’épidémie du nouveau coronavirus, pouvant générer des pertes pour le secteur pouvant atteindre 50000 millions de dollars, a averti l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) vendredi.

Avant l’apparition du virus, l’Organisation mondiale du tourisme estimait que cette année le nombre de touristes dans le monde augmenterait entre 3% et 4% cette année, a rappelé l’agence onusienne basée à Madrid.

La forte baisse du tourisme mondial en 2020 entraînera des pertes comprises entre 30 000 et 50 000 millions de dollars, a indiqué l’agence.

Près de 1,5 milliard de touristes ont parcouru le monde l’année dernière en 2019 (4% de plus au taux annuel). En 2018, selon les dernières données disponibles, ils ont dépensé environ 1,5 milliard de dollars.

Avec une baisse comprise entre 9% et 12%, la région la plus touchée sera l’Asie et le Pacifique, a déclaré l’OMT dans un communiqué. Cette région comprend la Chine, le pays le plus touché avec plus de 80 000 cas et 3 000 morts.

“Les estimations pour les autres régions du monde sont prématurées, étant donné la vitesse à laquelle la situation évolue”, selon le communiqué.

L’épidémie de coronavirus aura un impact sur l’ensemble de la chaîne de valeur touristique, mais les «petites et moyennes entreprises», qui constituent 80% du secteur, et «des millions de personnes, dont beaucoup dans les communautés vulnérables, sont particulièrement exposées (…) pour lequel le tourisme est leur moyen de subsistance », a déclaré le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, cité dans le communiqué.

L’OMT a réitéré son appel à des mesures sanitaires pour contenir le virus afin de minimiser “toute perturbation inutile des voyages et du commerce”.

Depuis fin janvier, des dizaines de compagnies aériennes ont réduit leurs voyages en Chine, et plus récemment en Italie, le pays européen le plus touché.

D’un autre côté, l’OMT a appelé à un “soutien financier et politique” pour le secteur du tourisme, un coup de pouce “qui est inclus dans les plans de relance plus larges et les mesures des économies affectées”.

