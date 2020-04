Le coronavirus peut provoquer des naissances prématurées

Infection périnatale par le nouveau coronavirus, connu scientifiquement sous le nom de SRAS-CoV-2 et provoquant la maladie appeléeCovid-19, peut avoireffets néfastes sur les nouveau-nés, comme la perte de bien-être fœtal,travail prématuré, détresse respiratoire ou thrombocytopénie, accompagnée d’une altération de la fonction hépatique et mêmela mort.

C’est ce qu’a déclaré le ministère de la Santé dans un nouveau document scientifique et technique sur Covid-19, dans lequel il est rappelé que, malgré cette constatation, il y a “très peu de données disponibles” sur les femmes enceintes infectées par le nouveau virus et qu’il semble que ” ils n’y sont pas plus sensibles “, comme le confirme le fait qu’il y a plus d’hommes que de femmes affectés par Covid-19.

En fait, et après avoir examiné les travaux publiés à ce jour sur les femmes enceintes, le département dirigé par Salvador Illa assure quela pneumonie en eux ne semble pas “être plus grave”que dans le reste de la population, et “qu’il n’y a aucune preuve” que le virus est transmis lorsque l’infection est contractée au cours du troisième trimestre de la grossesse.

Cependant, une infection périnatale semble avoir vraisemblablement des effets négatifs sur les nouveau-nés, tels que détresse respiratoire, prématurité, entre autres problèmes mentionnés ci-dessus.

C’est donc l’un des groupes à risque de développer une maladie grave de Covid-19, tout comme les personnes de plus de 60 ans, les patients atteints de maladies cardiovasculaires et d’hypertension artérielle, le diabète, les maladies pulmonaires chroniques, le cancer et immunosuppression.

De même, les personnes qui vivent ou travaillent dans des institutions fermées sont considérées comme plus vulnérables au nouveau coronavirus, en particulier les personnes âgées qui vivent dans des résidences. En revanche, le groupe considéré comme le moins vulnérable en raison de son évolution clinique est celui des moins de 18 ans.

L’importance de la réponse immunitaire

D’autre part, le document préparé par le ministère de la Santé indique l’importance de la réponse immunitaire au virus car, en plus de jouer un rôle clé dans la guérison,soutient qu’un vaccin peut être générépour se protéger contre la maladie si ledit vaccin reproduit la réponse immunitaire générée par les personnes infectées et guéries.

En outre, et en ce qui concerne l’interaction du nouveau coronavirus avec le système immunitaire, Health rapporte que les observations cliniques suggèrent que lorsque la réponse immunitaire n’est pas en mesure de contrôler efficacement le virus, comme cela se produit avec les personnes âgées dont le système immunitaire est affaibli, le le coronavirus se propage “plus efficacement”.

De cette façon, poursuit-il, la maladie provoquedommages aux tissus pulmonaires, activant les macrophages et les granulocytes, conduisant ainsi à la libération massive de cytokines pro-inflammatoires. Cette hyperinflammation pulmonaire serait associée au syndrome d’insuffisance respiratoire aiguë ou au syndrome de détresse respiratoire de l’adulte, principale cause de mortalité due à Covid-19.

