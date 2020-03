Le coronavirus pourrait-il changer notre civilisation pour toujours?

Tout a changé très rapidement au cours des dernières semaines – économiquement, écologiquement, socialement, technologiquement et socialement. Différent des autres perturbations à grande échelle, celui-ci n’a pas de fin en vue. Les ouragans, les tremblements de terre et les pannes d’électricité ont une courte durée de vie; tout le monde attend que le problème passe, puis commence la reconstruction et un retour rapide à la vie quotidienne a l’habitude.

Le coronavirus est très différent. La plupart des gens travaillent à trouver de nouvelles solutions; personne n’attend simplement que le problème passe. Par exemple, depuis de nombreuses années, les entreprises technologiques expérimentent le travail à domicile, mais cela n’a jamais vraiment été abordé et mis en œuvre à grande échelle. Seattle, l’une des villes des États-Unis les plus touchées par le virus, est le siège de certaines des plus grandes sociétés technologiques du monde, dont Microsoft et Amazon. Au cours de la semaine dernière, la plupart de ces entreprises ont demandé à leur personnel de travailler à domicile, et certaines d’entre elles l’ont rendu obligatoire («Microsoft, Amazon et d’autres entreprises technologiques exhortent les employés à travailler de chez eux pour ralentir la propagation du coronavirus» Seattle Times 3 / 4/20). Cela seul pourrait transformer à jamais le travail et les modes de vie. Plus de navettage, d’immeubles de bureaux, d’embouteillages, de parkings, etc.

Il y a quelques jours, une image satellite a commencé à circuler en comparant Pékin avant le virus et après le verrouillage de la Chine («Coronavirus: la NASA révèle comment le verrouillage de la Chine a considérablement réduit la pollution», Forbes 3/3/20). L’image montre des nuages ​​de pollution d’un côté et ces nuages ​​disparaissent de l’autre. Le ralentissement de la production a entraîné des réductions du trafic aérien, des personnes travaillant à domicile, etc., et pourrait nous aider à atteindre l’objectif de température à long terme de l’Accord de Paris («Le coronavirus pourrait entraîner une baisse des émissions mondiales de CO2» The Guardian, 3/10 / 20)

Chaque pays essaie de lutter contre le virus à sa manière, mais le virus ne respecte aucune frontière nationale, et avec le taux actuel d’un million de personnes voyageant chaque jour, il est presque impossible de le contrôler à long terme. L’Italie en est un bon exemple; mettre le pays en lock-out va avoir d’autres types de conséquences, peut-être aussi dommageables pour le virus lui-même (“L’Italie vient de verrouiller la 8ème plus grande économie du monde. Une profonde récession se profile”, CNN International 3/11/20). L’économie italienne est fortement tributaire du tourisme, et le verrouillage pourrait mettre des milliers d’entreprises et de travailleurs dans des difficultés économiques immédiates et pourrait affecter des institutions, telles que les banques, les promoteurs immobiliers et les agriculteurs, qui pourraient aller au-delà du tourisme.

Cette urgence est un problème mondial, car nos systèmes économiques, écologiques, environnementaux, énergétiques, de production alimentaire, de communication et technologiques fonctionnent tous en structure.

Nous vivons TOUS sur la même planète connectée et nous aurons besoin d’un nouveau niveau de compréhension, de développement et de type de projet pour l’avenir. Nous devons cesser de penser uniquement à nous-mêmes, à notre propre famille, à notre propre quartier, à notre propre pays. Ce virus va directement à l’encontre de la façon dont nous structurons nos systèmes de santé. Faire payer à chacun sa propre assurance maladie couvrant ses propres dépenses est ridicule. Un virus ne fonctionne pas comme ça. Le problème n’est pas seulement si vous contractez le virus, mais ce qui arrive aux personnes que vous pourriez contaminer, car il n’y a pas d’assurance maladie sociale.

Les conséquences désastreuses de la Seconde Guerre mondiale, qui a ravagé une grande partie de l’Europe et fait des millions de morts, ont donné naissance aux Nations Unies. L’ONU a été fondée pour sauvegarder la démocratie, la liberté et la paix au lendemain du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale. Et le prédécesseur de l’ONU, la Société des Nations, a été créé en conséquence directe de la Première Guerre mondiale.

Alors que John Lennon chante dans «Imagine», nous espérons que, à la suite du coronavirus, le monde se réunira pour abandonner toutes les croyances précédentes, donner la priorité à la vie et au bien-être de chaque être humain sur la planète et s’engager à utiliser les outils et la méthodologie de la non-violence afin de faire avancer la construction d’une nation humaine universelle.