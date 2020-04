Le coronavirus pourrait ne pas gâcher vos vacances d’été, selon le Dr Fauci – .

La nouvelle pandémie de coronavirus a ébranlé la planète entière, et de nombreuses personnes recherchent des signes de rétablissement d’un sentiment de normalité dans un proche avenir.

Le Dr Anthony Fauci a déclaré à CBS This Morning dans une interview que faire un voyage cet été “peut être dans les cartes” si les Américains continuent de respecter les protocoles de distanciation sociale.

Mercredi après-midi, dans la matinée, 420 000 Américains avaient été testés positifs pour COVID-19.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Pour le moment, la liste des priorités pour la plupart des Américains n’inclut pas les vacances d’été, mais comme la fièvre de la cabine commence à s’installer pour les millions de personnes qui font de leur mieux pour rester à l’intérieur alors que la nouvelle pandémie de coronavirus continue de nous mettre tous en danger , certains espèrent que ça ne ferait pas de mal. Et c’est exactement ce que le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) et membre du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, a proposé tôt jeudi en parlant à CBS This Morning de la réponse à la pandémie.

Dans l’interview, que vous pouvez regarder ci-dessous, le Dr Fauci souligne deux choses. Premièrement, nos efforts d’atténuation font une différence, et les projections montrent un avenir moins désastreux en raison de nos pratiques de distanciation sociale et de pratiquement tous les États du pays émettant des ordonnances de séjour à domicile. Deuxièmement, et plus important encore, Fauci dit que nous devons «redoubler d’efforts» si nous voulons que la courbe s’aplatisse encore plus et fasse baisser ces projections. Ce n’est pas le moment de se débarrasser du gaz juste parce que la situation n’est pas aussi terrifiante.

Néanmoins, tout le monde veut savoir quand nous pourrons revenir à la normale.

S’adressant à l’hôte de CBS This Morning Tony Dokoupil, Fauci a déclaré ce qui suit lorsqu’on lui a demandé si les Américains pouvaient s’attendre à faire les voyages qu’ils avaient prévus pour cet été: «J’espère que d’ici à l’été, nous aurons pris de nombreuses mesures dans ce sens. direction [of getting back to normal]. “

Dokoupil a ensuite demandé à Fauci s’il pouvait même imaginer un été où les gens iraient aux plages, aux matchs de baseball, aux mariages ou aux réunions. «Cela peut être dans les cartes», a répondu Fauci, «et je le dis avec une certaine prudence, car comme je l’ai dit, lorsque nous faisons cela, lorsque nous nous retirons et essayons d’ouvrir le pays […] nous devons être prêts à ce que lorsque les infections recommencent à remonter la tête, nous avons mis en place un moyen très agressif et efficace d’identifier, d’isoler, de tracer les contacts et de nous assurer que nous n’avons pas ces pointes que nous voyons maintenant. La réponse à votre question est donc oui, si nous faisons ce que nous devons faire pour empêcher la résurgence. »

Dans le passé, le Dr Fauci a été réticent à projeter trop loin, mais l’entendre dire que nous pourrions faire de nouveau des voyages dès cet été devrait aider à rassurer de nombreux esprits. Les derniers chiffres du COVID Tracking Project montrent que le nombre de cas positifs et de décès quotidiens reste élevé, car plus de 420 000 Américains ont maintenant été testés positifs pour COVID-19 depuis le début, mais la «baisse de la courbe» très discutée est commence à devenir évident dans certaines des régions les plus touchées, y compris New York.

Source de l’image: Alex Brandon / AP / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.