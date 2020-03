Le coronavirus présente aux milléniaux un moment générationnel

La distance physique avec le coronavirus ne devrait pas être une émotion 6:37

Washington (CNN) – Les milléniaux ont peut-être une chance de renommer ce que signifie être un Américain, tout comme bon nombre de leurs prédécesseurs, y compris l’ancienne génération, surnommée pour leurs sacrifices pendant la Seconde Guerre mondiale.

Bien sûr, la situation terrifiante concernant le nouveau coronavirus est beaucoup à blâmer, surtout en ce qui concerne le gouvernement américain: pourquoi n’étions-nous pas préparés? Pourquoi le président Donald Trump a-t-il obscurci le problème et blâmé les autres?

Pourtant, la question que nous devons nous poser est: que nous devons-nous les uns aux autres?

Alors que le virus s’aggrave rapidement aux États-Unis, des images de la probabilité de la réalité d’une pandémie, dont le pouvoir dérive de la proximité, circulent sur les réseaux sociaux: les gens se pressent dans les bars, boivent leur bière verte lors des fêtes. Fête de la Saint-Patrick. Les gens se sont précipités sur les plages, profitant du temps chaud.

Ces fêtards ont tendance à être jeunes: beaucoup d’entre eux sont membres de la cohorte tentaculaire du millénaire des années 20 et moins de 40 ans, c’est-à-dire les personnes pour lesquelles le virus est généralement moins susceptible d’être mortel.

C’est cette insensibilité apparente de Je serai toujours jeune, ou inconscience, qui a touché un nerf cru.

“À vous tous, jeunes milléniaux suspendus *** qui sortez et faites la fête, rentrez chez vous”, a déclaré l’actrice et chanteuse Hilary Duff dans une histoire Instagram dimanche.

Le Dr Deborah Birx, un éminent responsable américain de la santé, a expliqué lors du briefing de la Maison Blanche mercredi qu’il y avait des inquiétudes concernant les informations selon lesquelles davantage de jeunes seraient gravement malades à cause du virus. Cela suggère qu’ils peuvent y être restés exposés parce qu’ils ne craignaient pas d’être à risque, a-t-il déclaré.

“Il y a des informations troublantes en France et en Italie selon lesquelles certains jeunes sont tombés gravement et très gravement malades dans des unités de soins intensifs”, a déclaré Birx. “Nous pensons que cela peut être dû en partie au fait que les gens ont prêté attention aux premières données provenant de Chine et de Corée du Sud selon lesquelles les personnes âgées ou les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants étaient particulièrement à risque”.

L’attention aiguë que beaucoup se tournent vers la génération Y face à la pandémie est révélatrice: d’une part, des attentes plus profondes en matière de responsabilité sociale, notre obligation mutuelle en raison de notre profonde interdépendance.

Ce qui rend Covid-19, la maladie causée par le virus, particulièrement difficile à contenir, c’est sa furtivité. Il peut être transmis aux personnes vulnérables (les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies auto-immunes) par des personnes qui pourraient penser qu’elles sont invincibles.

LIRE: Millennials! Américains! Le pays en a besoin

La génération Y et d’autres jeunes pourraient alors jouer un rôle énorme dans la lutte contre le virus. Au lieu de rassembler et de présenter des dangers non pas nécessairement pour eux-mêmes mais pour les autres, ils devraient rester à la maison. Et pendant que vous y êtes, réfléchissez un peu de manière créative à la façon de distribuer l’aide, par exemple, le concept d’aide mutuelle, à vos voisins, qui pourraient très bien en avoir besoin.

Bien sûr, ce ne sont pas seulement les milléniaux qui ignorent les schémas de distanciation sociale. Les baby-boomers le font aussi, et parfois malgré les protestations de leurs proches milléniaux. De ce point de vue, l’examen minutieux des milléniaux est peut-être aussi révélateur d’autre chose: des lignes poussiéreuses de blâme générationnel.

La société américaine a longtemps réservé un mépris particulier à ses jeunes membres et à son supposé narcissisme. Par exemple, le terme de génération I a été inspiré par la couverture du magazine Tom Wolfe du magazine New York de 1976 sur les baby-boomers.

«Le vieux rêve alchimique était de transformer les métaux communs en or. Le nouveau rêve alchimique est: changer sa personnalité, se refaire, se remodeler, s’élever et se polir … et s’observer, se étudier et s’adorer », écrit-il sur l’auto-absorption de la génération.

La génération Y ne sort pas du cadre d’une telle caractérisation large. Rappelez-vous la couverture du magazine Time de 2013, dans laquelle l’écrivain Joel Stein a qualifié la génération Y de «moi, moi, moi de génération». Il y a aussi la liste des choses qu’ils ont été accusés d’avoir tués: mariage, grands magasins, course à pied, serviettes, bouchons de vin. Il n’est pas difficile de voir comment une cohorte dont l’égocentrisme supposé aurait tant ruiné pourrait également s’épanouir au milieu de la crise actuelle.

C’est beaucoup demander à une génération déjà lancée dans l’eau de s’adapter soudainement aux nouvelles règles. Mais, par-dessus tout, la récente pandémie de coronavirus a été une expérience sociale massive: elle a incité les gens à réévaluer l’architecture de la société, oui, mais aussi leurs rôles, en tant qu’individus, dans celle-ci.

