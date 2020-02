Le coronavirus provoque la pire chute de la Bourse brésilienne depuis 2001

La Bourse brésilienne s’effondre de 7% en raison du nouveau coronavirus; l’épidémie se propage dans le reste du monde

La bourse brésilienne a connu sa pire chute depuis 2001 en raison des effets du nouveau coronavirus.

Bovespa, principal indice de la Plaza de Sao Paolo, a reculé de 7% à 105 718,29 points en fin de journée, une catastrophe qui n’avait pas été observée depuis le 13 septembre 2001, lorsque la baisse était de 7,26%, selon les données du site Investing.com.

L’. a rapporté que ce mercredi était la première session après le long week-end du carnaval, au cours de laquelle l’épidémie du nouveau coronavirus a coulé les marchés mondiaux et atteint le Brésil.

Plus tôt, l’agence de presse a rapporté que le nouveau coronavirus est arrivé mercredi en Amérique latine via le Brésil, avec un cas confirmé à Sao Paulo, au milieu d’une vague d’alarme mondiale à la goutte de contagion concentrée sur l’Italie et vers plusieurs pays, la progression des décès en Iran et plus de 1 200 personnes infectées en Corée du Sud.

Le patient brésilien est un homme de 61 ans résidant à Sao Paulo et qui est revenu le 21 février dans la mégapole brésilienne de Lombardie (nord de l’Italie), où la plupart des cas d’infection dans ce pays européen ont été enregistrés.

20 autres cas font l’objet d’une enquête au Brésil, a déclaré le ministre brésilien de la Santé, Luiz Henrique Mandetta.

Bien que l’inquiétude grandisse, en Chine, les chiffres se sont améliorés. Au cours des dernières 24 heures, 52 personnes sont décédées, contre 71 mardi, le chiffre le plus bas en trois semaines.

De plus, le nombre d’infections a également diminué: 411 nouveaux cas contre 508 mardi. Au total, le nouveau coronavirus a tué plus de 2 700 personnes en Chine et contaminé 78 000 autres.

Lire aussi: Coronavirus au Mexique? La gestion des risques sera essentielle

Mais l’épidémie se propage dans le reste du monde. Neuf pays ont enregistré leurs premiers cas au cours des dernières 24 heures et tous sont liés à l’Italie ou à l’Iran: la Suisse, l’Autriche, la Croatie, la Grèce, la Macédoine du Nord et l’Algérie, en plus du cas susmentionné au Brésil. Venant d’Iran, deux cas sont apparus au Pakistan et un en Géorgie.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné que mardi pour la première fois, le nombre de personnes infectées chaque jour dans le monde (427) était supérieur à celui enregistré en Chine.

En dehors de la Chine, la maladie affecte déjà plus de 40 pays, provoquant environ 50 décès et 2 800 cas d’infection confirmés.

Focus italien

En Italie, foyer européen de l’épidémie, le bilan des personnes infectées dépasse les 400, et 12 personnes sont décédées.

Toutes les personnes décédées avaient un âge avancé et de graves problèmes de santé, réitèrent les autorités.

En Espagne, un hôtel sur l’île canarienne de Tenerife, reste en quarantaine, après que deux clients italiens se soient révélés positifs dans une première analyse, et attendent désormais le résultat d’une seconde pour décider s’ils maintiennent le confinement de plus de 700 personnes.

À Innsbruck, au cœur des Alpes autrichiennes, deux contagions d’Italiens arrivés d’Italie ont été confirmées, tandis qu’en Croatie, un jeune homme qui s’est rendu à Milan et son frère ont été testés positifs pour le nouveau coronarivus.

Toujours en Suisse et en Grèce, les premiers cas concernent des personnes qui viennent de rentrer du nord de l’Italie. La Macédoine du Nord a annoncé son premier cas.

Et en Algérie, un Italien arrivé le 17 février est devenu le deuxième cas confirmé sur le continent africain.

L’épidémie a obligé à annuler un nombre infini d’événements sportifs et culturels, et les effets négatifs sur l’économie commencent à se faire sentir.

Un match du Tournoi des Six Nations de Rugby entre l’Irlande et l’Italie, prévu le 7 mars à Dublin, a été reporté.

L’OMS a clairement exprimé sa préoccupation quant à l’évolution de l’épidémie.

Le monde, pour le dire clairement, “n’est pas prêt” à y faire face, a déclaré Bruce Aylward, un expert qui dirige la mission conjointe OMS / Chine.

L’organisation est particulièrement préoccupée par les pays pauvres, mal équipés pour prévenir, diagnostiquer et traiter le nouveau virus.

Le Pakistan a annoncé deux cas, un en Géorgie, tous après des voyages de personnes infectées en Iran.

Éteignez la télévision et ouvrez la Bible

En Corée du Sud, où 12 personnes sont déjà décédées, la situation est “très grave”, selon le président Moon Jae-in. Le nombre de personnes infectées est de 1 261, ce qui en fait le deuxième centre d’infection au monde après la Chine.

La majorité des cas confirmés sont liés à une secte chrétienne dans laquelle une personne aurait contaminé plusieurs centaines de fidèles. Au total, plus de 200 000 membres de cette secte sont testés.

En Iran, quatre autres décès ont porté le bilan à 19, selon le ministère de la Santé, qui a également signalé 44 nouvelles infections confirmées, ce qui porte le nombre de personnes infectées à 139.

Téhéran a annoncé qu’il limiterait les voyages dans le pays aux personnes affectées ou soupçonnées d’être affectées.

L’organisation Reporters sans frontières a indiqué que les autorités iraniennes “semblent cacher” des informations sur la crise.

À Rome, le pape François a montré sa solidarité avec les personnes infectées et a exhorté à minimiser les rumeurs et la peur. Pour ce faire, il a conseillé “d’éteindre la télévision et d’ouvrir la Bible”.

Le coronavirus menace le secteur des croisières