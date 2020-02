Le coronavirus provoque une semaine noire pour les sacs dans le monde

Wall Street a fermé ce vendredi avec ses plus grosses pertes hebdomadaires depuis octobre 2008 après une nervosité face à l’épidémie de coronavirus.

..- Les marchés boursiers mondiaux ont clôturé une semaine noire vendredi en raison des conséquences dévastatrices pour l’économie des coronavirus, et la plupart des endroits ont enregistré des baisses sans précédent depuis la crise de 2008.

Wall Street a clôturé ce vendredi avec ses plus grosses pertes hebdomadaires depuis octobre 2008, en pleine crise financière mondiale, dans un marché en panique face au nouveau coronavirus et à ses conséquences économiques.

Selon les résultats de clôture provisoires, le Dow Jones a perdu 1,39% à 25 409,36 unités, rapportant plus de 3 500 points cette semaine, et le S&P 500 des plus grandes sociétés en bourse a perdu 0,82% à 2 954,22.

Le Nasdaq a augmenté légèrement de 0,01% à 8 567,37 en une semaine très volatile, au cours de laquelle il a limité ses pertes grâce à plusieurs valeurs technologiques.

Wall Street a perdu plus de 10% par rapport à la clôture de vendredi dernier.

Le marché boursier mexicain rapporte également

La Bourse mexicaine (BMV) a perdu 0,68% ce vendredi, soit 238,11 points, de sorte que son principal indicateur, l’indice des prix et cotations (IPC), a clôturé à 41 324,31 points.

Le jour, 380,95 millions d’actions ont été échangées dans l’IPC, composé des 35 plus grandes sociétés du marché boursier.

En Europe, Paris a donné 3,38%, Francfort 3,86%, Londres a laissé 3,39%, Madrid a chuté de 2,92% et Milan a perdu 3,58%.

Auparavant, les bourses de Shanghai, Sydney et Tokyo ont également perdu plus de 3% et Jakarta plus de 4%.

Le pétrole a également subi les effets de ce crash.

Le baril WTI (référence aux États-Unis) pour livraison en avril s’est terminé avec une perte de 4,9%, à 44,76 $. Au cours de la semaine, la baisse a été de 16,1%, la plus importante en une semaine depuis 2008.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril était au prix de 50,52 $, en baisse de 3,2% par rapport à la clôture de jeudi.

La situation constitue un défi pour l’OPEP et ses alliés, qui se réuniront jeudi et vendredi prochains à Vienne, siège du cartel des exportations.

Les pertes subies par les actions européennes depuis vendredi dernier sont les plus importantes depuis la crise financière de 2008-2009, lorsque l’économie est entrée en récession.

D’autres signes sont tout aussi inquiétants, comme le niveau de l’indice de volatilité VIX (ou «indice de peur»), le plus élevé depuis 2011, année de la crise de la dette publique dans la zone euro.

“Dans un contexte de marchés fortement surévalués, ce que nous craignions s’est produit: le choc financier provoqué par la propagation du virus hors de Chine est très fort, ce qui donne une nouvelle dimension à la crise”, souligne l’analyste dans une note. Véronique Riches-Flores.

Il s’agit d’une crise financière, “craignant depuis longtemps, si elle continue, elle aurait des conséquences potentiellement plus néfastes que l’épidémie de COVID-19 elle-même”, ajoute-t-il.

“Nous sommes en mode panique”, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

“Presque tout le mouvement ascendant a été effacé depuis l’été dernier (boréal), et en seulement une semaine”, note Tangi Le Liboux, stratège chez Aurel BGC.

Chute

Pour l’avenir, “le risque est important, car l’épidémie continue de se propager, menaçant un nombre croissant de régions du monde, y compris les États-Unis”, la première économie mondiale devant la Chine, selon Riches-Flores.

La Chine était jusqu’à présent le seul foyer de l’épidémie, mais le risque s’est multiplié avec l’apparition de nouvelles flambées, comme la Corée du Sud, l’Iran, l’Italie, le Brésil et le Mexique en Amérique latine.

À ce jour, les derniers pays qui ont rejoint la liste désastreuse sont la Hollande, la Biélorussie, la Nouvelle-Zélande et le Nigéria, la première nation de personnes infectées en Afrique subsaharienne.

Selon plusieurs analystes, ce n’est pas tant la gravité de l’épidémie qui inquiète mais les mesures prises pour la contenir, particulièrement néfastes pour l’économie.

«L’impact économique est totalement imprévisible. Et c’est cette situation qui fait tomber les sacs », explique Le Liboux.

Par conséquent, les investisseurs se tournent vers les valeurs refuges, tout d’abord la dette publique ou l’or.

