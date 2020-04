Le coronavirus ruine 4/20, mais les mèmes sont toujours glorieux – .

20/04/2020 est là, mais le verrouillage du coronavirus met un frein aux rassemblements et aux célébrations.

Les fans de marijuana sont allés sur Internet pour exprimer leur mécontentement, et les mèmes coulent.

Éviter les lieux publics et arrêter les séances de fumée avec des amis n’est pas amusant, mais c’est la meilleure chose à faire lorsqu’une maladie respiratoire balaie le globe.

C’est officiellement le 20/04/2020. Pour beaucoup de gens, c’est juste un autre jour, mais si vous aimez la marijuana – que ce soit à des fins médicales ou récréatives – ce sont des vacances assez spéciales. Malheureusement, nous sommes également au milieu d’une crise mondiale de la santé, et la nouvelle pandémie de coronavirus est un coup dur pour ce qui serait autrement la mère de toutes les célébrations.

Vous n’avez pas besoin de chercher loin sur Internet pour trouver des fans de mauvaises herbes déplorant le fait que le verrouillage a mis un frein à leurs projets de rencontrer des amis ou d’assister à de grands rassemblements publics au nom de la glorieuse plante. La doublure argentée ici est que lorsque vous dites à une personne qu’elle ne peut pas quitter la maison, mais que vous lui donnez de l’herbe et un ordinateur, les mèmes coulent.

Twitter, comme d’habitude, est un endroit idéal pour se détendre et profiter de l’humour de la foule 4/20. Maintenant que beaucoup d’entre nous sont «mis en quarantaine», les vacances ont suscité beaucoup de créativité.

Reddit est également une mine d’or si vous cherchez à ajouter quelques rires à votre isolation 4/20. Pour les sous-arbres r / arbres, c’est le jour le plus excitant de l’année.

Oui, c’est une journée amusante sur Internet. Pourtant, il serait irresponsable de ma part si je ne mentionnais pas que la pandémie qui a tant d’entre nous en refuge est une maladie respiratoire. COVID-19 peut avoir des effets dramatiques sur les poumons, et les fumeurs de longue date sont considérés comme une catégorie à haut risque, avec une probabilité accrue de réaction grave, voire mortelle.

Je ne dis pas cela pour tuer votre buzz, mais ça vaut la peine de se souvenir. Si vous allez vous allumer aujourd’hui (ou si vous l’avez déjà fait), il est probablement préférable de le faire vous-même ou avec ceux avec qui vous vivez tous les jours. Organiser un rassemblement d’amis, si petit soit-il, n’est tout simplement pas une bonne idée en ce moment, surtout si vous allez passer un bol, un bang ou un joint autour. Ça demande juste des ennuis.

Toute cette situation est une déception, d’autant plus que le 20/04/2020 s’annonce peut-être comme la plus grande célébration de la marijuana à ce jour. De nombreux États ont légalisé l’utilisation du pot à des fins médicales ou récréatives ces dernières années – ce qui est une bonne chose à bien des niveaux différents – et je suis sûr que beaucoup de gens avaient prévu des rassemblements bien avant la pandémie qui montait la tête laide. Restez en sécurité là-bas.

Source de l’image: Brandon Marshall / Shutterstock

