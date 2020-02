Le coronavirus se développe et l’OMS conseille de se préparer à une pandémie | La société

Le nombre d’infections par le coronavirus continue de croître en Corée du Sud, en Iran et en Italie, alors que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré aujourd’hui que même si à l’heure actuelle vous ne pouvez pas parler d’une pandémie, il est “temps de s’y préparer”.

La Corée du Sud, avec 800 infectés et huit morts, est le deuxième endroit le plus touché après la Chine, alors qu’en Iran il y a déjà 12 morts et 64 affectés; En Italie, il y a plus de 224 infections et le nombre de morts est de six.