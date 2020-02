Le coronavirus se propage désormais en situation d’urgence mondiale, déclare l’Organisation mondiale de la santé

L’augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus en dehors de la Chine constitue désormais une urgence sanitaire mondiale, a déclaré jeudi le Comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé, appelant tous les pays à prendre des mesures urgentes pour contenir la maladie respiratoire.

Les derniers chiffres de l’OMS indiquent qu’il y a plus de 7800 cas confirmés dans le monde, dont 7736 en Chine, et 12167 cas suspects supplémentaires dans le pays où l’épidémie a commencé à Wuhan, une ville d’environ 11 millions d’habitants qui reste en détention.

Derniers chiffres

Jusqu’à présent, 170 personnes sont décédées en Chine, et 1 370 cas y sont officiellement décrits comme graves. Au total, 124 personnes se sont rétablies et sont sorties de l’hôpital.

En dehors de la Chine, il y a 82 cas confirmés, dans 18 pays différents, et seulement sept n’avaient aucun antécédent de voyage en Chine.

“Il y a eu une transmission interhumaine dans trois pays en dehors de la Chine”, selon un communiqué publié par le Comité d’urgence de l’OMS. «L’un de ces cas est grave et il n’y a eu aucun décès.»

Lorsque le comité s’est réuni la semaine dernière, il y avait des «opinions divergentes» sur le point de savoir si l’épidémie qui a commencé le mois dernier constituait une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), mais l’organe d’experts convoqué par le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, était d’accord jeudi.

Les dirigeants chinois se félicitent

“La principale raison de cette déclaration n’est pas ce qui se passe en Chine, mais ce qui se passe dans d’autres pays”, a déclaré le chef de l’OMS, saluant les “mesures extraordinaires” prises par les autorités.

“La Chine a rapidement identifié le virus et partagé sa séquence, afin que d’autres pays puissent le diagnostiquer rapidement et se protéger, ce qui a abouti à des outils de diagnostic rapide”, a indiqué le communiqué du Comité.

Avec une inquiétude croissante quant au fait que les pays moins développés seront plus vulnérables, la Chine a accepté de travailler au niveau international, avec d’autres qui ont besoin de soutien et “les mesures que la Chine a prises sont bonnes non seulement pour ce pays, mais aussi pour le reste du monde”, déclaration ajoutée.

Cependant, il reste “de nombreuses inconnues”, a averti le Comité, concernant la vitesse et la propagation de l’épidémie.

Le virus peut être contenu

«Le Comité estime qu’il est toujours possible d’interrompre la propagation du virus, à condition que les pays mettent en place des mesures énergiques pour détecter précocement la maladie, isoler et traiter les cas, retrouver les contacts et promouvoir des mesures de distanciation sociale proportionnées au risque.»

M. Tedros a tweeté après la réunion: «Nous devons nous rappeler que ce sont des personnes, pas des chiffres. Plus importantes que la déclaration d’une urgence de santé publique sont les recommandations du comité pour prévenir la propagation… et assurer une réponse mesurée et fondée sur des preuves. »

Les voyages et le commerce devraient continuer

Il a dit qu’il n’y avait «aucune raison pour que des mesures interfèrent inutilement avec les voyages et le commerce internationaux. Nous appelons tous les pays à mettre en œuvre des décisions fondées sur des preuves et cohérentes. L’OMS est prête à fournir des conseils à tout pays qui envisage les mesures à prendre. »

Le Comité a déclaré que les preuves ont montré que restreindre la circulation des personnes et des biens lors des urgences de santé publique «peut être inefficace et peut détourner des ressources d’autres interventions.

«De plus, les restrictions peuvent interrompre l’aide et le soutien technique nécessaires, perturber les entreprises et avoir des effets négatifs» sur les économies des pays touchés.

Conseils à la Chine:

Le Comité recommande à la Chine:

continuer à mettre en œuvre une «stratégie globale de communication des risques», en informant régulièrement la population de l’évolution. Les mesures de santé publique doivent être renforcées pour contenir le virus et la résilience du système de santé doit être assurée, tandis que les agents de santé sont protégés.

Améliorez la surveillance et la recherche active des cas.

Collaborer avec l’OMS et ses partenaires pour enquêter et comprendre la propagation et l’évolution de la maladie.

Partagez des données complètes sur tous les cas humains.

Renforcer les efforts pour identifier la source animale à humaine de l’infection, et «en particulier le potentiel de circulation continue avec l’OMS dès qu’elle sera disponible».

Quittez le dépistage dans les aéroports et les ports internationaux pour une détection précoce.

Autres pays

“Il est rappelé aux pays qu’ils sont légalement tenus de partager des informations avec l’OMS”, à présent que l’urgence sanitaire est officiellement déclarée, a déclaré le Comité.

Bien qu’encourageant les pays à ne pas imposer de restrictions générales sur le commerce et les voyages, «dans certaines circonstances spécifiques, les mesures qui restreignent la circulation des personnes peuvent s’avérer temporairement utiles, comme dans des contextes où les capacités et capacités de réponse sont limitées, ou lorsque la transmission est intense parmi les populations vulnérables. »

L’OMS demande un soutien accru aux pays à revenu faible et intermédiaire, pour soutenir leur réponse à tous les cas et leur permettre d’accéder aux vaccins et aux médicaments, ainsi qu’à de meilleurs outils de surveillance et de diagnostic.

