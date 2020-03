Le Costa Rica ferme des bars, des clubs et des casinos

Le gouvernement costaricien a ordonné la fermeture immédiate des bars, clubs et casinos en cas de non-respect de la mesure d’occupation de 50% pour empêcher la propagation du coronavirus COVID-19, a rapporté le ministre de la Santé Daniel Salas.

Lire aussi: LIVE | Maduro décrète la mise en quarantaine à Caracas pour une augmentation des cas de coronavirus

La mesure est prise après une inspection du personnel des Forces Publiques (Police) dans plusieurs de ces établissements ce 14 mars. De même, cette fermeture totale s’applique au parc d’attractions, un centre de loisirs traditionnel à San José, la capitale du Costa Rica.

“Un accord exécutif entre le président du Costa Rica, Carlos Alvarado et le ministre de la Santé, Daniel Salas, accordera l’autorité de santé aux membres de la Force publique pour la surveillance et le contrôle, à la fois pour vérifier la fermeture des bars, clubs et les casinos, afin d’assurer une capacité de visite de 50% pour les autres centres de réunion “, a indiqué le ministre de la Santé.

À l’heure actuelle, le pays d’Amérique centrale enregistre 35 cas confirmés de COVID-19, avec une tranche d’âge de 10 à 87 ans, trois d’entre eux restent en soins intensifs.

Lire aussi: “Le pire est une toux incontrôlable”: le témoignage d’un patient en convalescence de covid-19

Il y a 19 femmes et 16 hommes, dont 30 costariciens et 5 étrangers, des cas positifs étant enregistrés dans les provinces de San José, Heredia, Guanacaste, Alajuela et Cartago. Actuellement, les provinces côtières de Puntarenas, dans le Pacifique, et de Limón, dans les Caraïbes, ne signalent pas de cas confirmés.

Ce 15 mars, c’est le jour où il y a eu le plus grand nombre de cas confirmés. Pour sa part, la ministre de l’Éducation, Guiselle Cruz a indiqué que 350 centres éducatifs resteront fermés.