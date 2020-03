Le Costa Rica renforce la surveillance à sa frontière nord pour contenir l’épidémie de coronavirus

La surveillance au poste frontalier de Las Tablillas, entre le Nicaragua et le Costa Rica, sera renforcée par les autorités costaricaines pour contrôler toute entrée irrégulière dans ce pays, ceci à titre préventif pour contenir l’épidémie du coronavirus (Covid-19).

Epsy Campbell Barr, vice-présidente du Costa Rica, s’est rendue mardi au poste frontière et a annoncé qu’au cours des prochains jours, il y aura un plus grand déploiement de policiers à la fois dans les postes officiels de contrôle aux frontières et dans les soi-disant << angles morts >>.

“Compte tenu de la déclaration d’urgence nationale annoncée par le Président de la République et de l’alerte jaune émise la semaine précédente en raison de la situation de Covid-19 au Costa Rica, nous avons décidé de déplacer une importante ressource policière vers la frontière nord afin de garantir la la sécurité nationale et la protection de la santé publique du Costa Rica », a déclaré le vice-président Campbell.

Le président Carlos Alvarado a décrété – le lundi 16 mars – un état d’urgence et a interdit l’entrée d’étrangers à partir de 23 h 59 le mercredi 18 mars et jusqu’à 23 h 59 le dimanche 12 avril 2020.

“Nous allons accroître la surveillance dans ce domaine avec le soutien des forces publiques et des unités spécialisées, de la police des frontières, du service national des garde-côtes, du service national de surveillance aérienne et de la police professionnelle des migrations”, a déclaré M. Campbell.

À ce jour, le Costa Rica a enregistré 50 cas de coronavirus, dont 24 femmes et 26 hommes. Sur le nombre total de cas, six sont des étrangers.

Surveillance de l’eau, du ciel et des terres

Le renforcement de la surveillance comprend les routes maritimes, aériennes et terrestres, a déclaré Allan Obando, directeur de la police des frontières. << Le travail du Ministère de la sécurité publique consistera à accompagner la police professionnelle de l'immigration pour garantir que personne n'entre sur le territoire national de façon irrégulière. Nous renforcerons la présence à la fois dans les postes officiels et aux passages non autorisés de la frontière, conformément au mandat présidentiel », a déclaré Obando.

Pour sa part, la directrice de l’Immigration et de l’Immigration, Raquel Vargas, a assuré qu’ils arrêteront toute personne entrant par un poste non autorisé et feront le rejet correspondant par le poste de contrôle de l’immigration le plus proche.

<< Le rejet est une action de la police qui empêche l'entrée sur le territoire national pour avoir enfreint une réglementation ou une directive existante. Dans ce cas, le président de la République a rendu compte de l'interdiction d'entrée aux étrangers pour les quatre prochaines semaines ", a expliqué Vargas.

Accès uniquement aux citoyens costariciens

Campbell a souligné que les autorités du pays n’autoriseraient l’entrée que des Costaricains et des résidents, qui seront placés en isolement préventif obligatoire pendant 14 jours, conformément à l’ordre sanitaire qui sera délivré par les agents d’immigration.

Selon les données de la Direction générale des migrations et de l’immigration, au cours du mois de janvier 2020, un total de 78 000 admissions et 49 000 sorties ont été enregistrées pour les postes de Peñas Blancas et Las Tablillas.