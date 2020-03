Le coût des entreprises par travailleur augmente de 2,3% fin 2019 | Économie

Le coût de la main-d’œuvre des entreprises a augmenté de 2,3% au quatrième trimestre 2019 par rapport à la même période en 2018 et s’élevait à 2 755,15 euros par travailleur et par mois, ce qui représente la plus forte augmentation depuis 2008, selon l’enquête Coût trimestriel de la main-d’œuvre (ETCL).

Tel que publié mardi par l’Institut national de la statistique (INE), le coût salarial par travailleur et par mois a augmenté de 1,8% et atteint 2 075,43 euros en moyenne et les autres coûts ont augmenté de 4%, à 679,72 euros par travailleur et mois.