Le COVID-19 en mars provoque un effondrement des immatriculations en Espagne, qui sont inférieures à la crise de 2007 | Moteur

Le arrêt de l’activité et limitation de la mobilité des citoyens en mars par Covid-19 ont causé en Espagne un effondrement des immatriculations de voitures particulières et de VUS 69,3%, jusqu’à 37 644 unités, les associations d’employeurs des fabricants (Anfac), des vendeurs (Ganvam) et des concessionnaires (Faconauto) ont fait rapport ce mercredi.

Ce “coup sérieux”, selon les employeurs, a entraîné des ventes à les particuliers 67,5% ont baissé (16 871 inscriptions), à entreprise 66,9% (12 613) et un locataires 74,9% (8 160).

De plus, ils portent la descente dans le accumulé du premier trimestre à 31%, jusqu’à 218 705 inscriptions.

Selon des sources, le marché se situe avec les données de mars sous le les pires mois de la crise économie financière internationale qui a commencé en 2007.

Les enregistrements de véhicules utilitaires légers (67,2% du taux interannuel, jusqu’à 6 703 unités) et ceux des industriel, autobus, autocars et minibus (36,8% et 1 321 unités)

Seat est la marque avec le plus de ventes en mars

Seat a été la marque avec le plus d’enregistrements le mois dernier, car elle a vendu 4 917 unités, ce qui la place également en tête de l’indice cumulé jusqu’en mars, avec 21 660 véhicules.

Derrière, en mars, ils ont été localisés Toyota (3 152), Volkswagen (2790), Renault (2761), Hyundai (2467), Kia (2280), Mercedes-Benz (2073), Peugeot (2063), Nissan (1868) et Citroën (1673)

Au premier trimestre, le podium est mené, en plus de Seat, Peugeot (16 748), Volkswagen (16 376), Toyota (15 661), Renault (14 095), Kia (12 190), Citroën (11 928), Hyundai (10 750), Audi (10 498) et Opel (10 134).

Le Seat León a été le modèle le plus vendu

Le modèle préféré par les Espagnols en mars a été le siège Léon (1 735 unités), qui a également été le plus vendu au cours des trois premiers mois (6 430), suivi par Nissan Qashqai (Respectivement 1 146 et 5 831 unités) et Seat Arona (995). La troisième place dans le cumul a été pour son frère aîné, le Seat Ateca (4 887 unités).

Seat place quatre de ses modèles parmi les dix meilleures ventes en mars et au cours du trimestre

Le siège espagnol a placé quatre de ses modèles dans le top dix en mars: León, Arona, Ibiza (en cinquième place avec 965 unités) et Ateca (en huitième et 829).

Cet exploit a également été réalisé entre janvier et mars: León, Ateca, Arona (en cinquième place et 4 165 unités) et Ibiza (en neuvième et 4 113 unités).

Aucune communauté n’est sauvée de la baisse des inscriptions en mars

Par communauté, les inscriptions en mars ont baissé au total, notamment au Pays basque (77,8%), en Cantabrie (76,6%) et à La Rioja (76,5%).

Sur les principaux marchés, les effondrements ont été de 66,9% Madrid (jusqu’à 15 776 unités), 69,5% en Catalogne (5 098), 69,9% à Valence (4 407) et 72,5% en Andalousie (3 360)