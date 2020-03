Le Covid-19 m’a laissé loin de chez moi. L’histoire de deux Nicaraguayens surpris par la pandémie à l’étranger

Marvin Martínez est à mille kilomètres de son domicile de Managua, sans emploi et avec de la nourriture pour survivre quelques jours. Il n’a aucun moyen de revenir, du moins pas encore.

Martínez, qui est architecte, est à Colotenango, une municipalité du Guatemala près de la frontière avec le Mexique, depuis le 13 février. Il est venu à cet endroit pour poursuivre son rêve: enseigner des ateliers de peinture, de dessin et de sculpture. C’est ce qu’elle a fait au cours des dix dernières années dans des pays comme la Colombie, le Panama, le Costa Rica, El Salvador et le Honduras.

Le Guatemala fait partie des plus de 170 pays et villes qui signalent des cas de Covid-19, une pandémie qui a touché plus de 500 000 personnes et cela a conduit le président guatémaltèque, Alejandro Giammattei, à ordonner la suspension des classes et des concentrations et à décréter un couvre-feu pour empêcher la propagation de Covid-19 dans le pays. En raison de ces mesures, Martínez s’est retrouvé sans emploi et sans nourriture. Les ateliers qu’il enseignait aux enfants et aux adolescents de l’Institut Maya (MAM) ont été suspendus et les étudiants ont cessé d’apporter une contribution économique avec laquelle ils ont acheté la nourriture, avec laquelle ils ont nourri Martinez. Le jeune homme reste au MAM, avec le directeur et deux autres enseignants, et le peu de nourriture qui leur reste est ce qui a été acheté le mois précédent.

Son retour au Nicaragua était prévu pour mai prochain, mais en raison de la situation, il voulait rentrer plus tôt, mais n’a pas d’argent pour le faire.

Dans la municipalité où se trouve Martínez, il n’y a jusqu’à présent aucun cas enregistré de Covid-19, selon les données officielles. Cependant, il dit que les communautés ont pris des mesures, se sont isolées et ne permettent pas aux étrangers d’entrer.

Dans une situation similaire, Danelia Rivera est loin de chez elle. Le 4 février, il a traversé l’Atlantique pour rendre visite à son fils, qui ne l’avait pas vu depuis plus d’un an. Rivera, 56 ans, originaire de Jinotega, se trouve en Espagne, un pays qui, après l’Italie, enregistre le plus grand nombre de décès.

C’était la première fois que Rivera visitait l’Europe, le continent qui est devenu l’épicentre de la nouvelle pandémie de coronavirus selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS); et bien qu’il ait visité quelques endroits touristiques et connaissait les places principales de Séville; Lorsque l’avance de la pandémie est arrivée, tout s’est compliqué. “Ce n’est pas facile d’être loin de chez soi”, dit-il.

Rivera avait prévu d’être en Espagne pendant un mois, mais quelques jours avant son vol, les autorités espagnoles ont commencé à resserrer les mesures pour empêcher davantage la propagation du coronavirus. Il dit qu’il a appelé les autorités colombiennes et costaricaines pour voir quelles options elles pouvaient lui offrir, et quatorze jours d’isolement une fois arrivé dans ces pays, ce n’était pas ce que Rivera recherchait, alors il a décidé de rester pendant que la situation s’améliore. En attendant de prendre l’avion pour le Nicaragua, Rivera reste avec son fils dans une maison de la municipalité de Séville, où 708 personnes infectées par Covid-19 sont signalées.

Rivera dit qu’il va bien. Il a de la nourriture, mais il craint que la quarantaine décrétée dans le pays ne soit prolongée et que son retour ne soit prolongé. À Jinotega, son mari et trois autres enfants l’attendent, dont une adolescente trisomique et qui est sa plus grande préoccupation. Il est également préoccupé par la situation au Nicaragua, où le gouvernement Daniel Ortega n’a pas mis en œuvre de mesures concrètes pour empêcher une épidémie de Covid-19.

Depuis qu’il a été isolé, Rivera est sorti peu, deux fois. Une fois pour aller dans un supermarché et une autre pour aller dans une pharmacie. Rivera dit qu’il suit les mesures préventives ordonnées par les autorités et passe chez lui avec son fils, lit la Bible et prie Dieu. “Je suis chrétienne, ma foi est en Jésus-Christ, j’espère que bientôt quelque chose de grand sera fait”, conclut-elle.