Le COVID-19 maintient la fermeture de l’usine Rolls-Royce, mais pas celle de sa production de miel | Moteur

Le constructeur automobile Rolls-Royce, qui maintient son usine en Angleterre fermée par Covid-19, continue de collecter le miel de 250 000 abeilles il a dans un rucher et ils produisent la mélasse la plus luxueuse du monde.

Selon le constructeur britannique de véhicules de luxe, six ruches qu’il a à la maison Rolls-Royce dans la ville de Goodwood dans le West Sussex, ils ont été trois saisons produire un miel que la marque offre à ses hôtes.

Cinq des ruches ont le nom de certains de leurs modèles le quatre roues le plus célèbre (Phantom, Wraith, Ghost, Dawn et Cullinan), tandis que le sixième a reçu celui de la petite sculpture qui orne son capot: L’esprit d’extase.

Ils sont tous faits de bois anglais traditionnel et ont un plaque en acier inoxydable poli, fait à la main dans l’atelier de Bentley

Le rucher Rolls-Royce est un moyen de prévenir la disparition des abeilles, qui est l’un des plus grands pollinisateurs

Créé en 2017, le Goodwood Apiary est la réponse de Rolls-Royce Motors, propriété du groupe allemand BMW, à la menace réelle face aux abeilles, qui ont un demi-million d’arbres, d’arbustes et de fleurs sauvages sur les 42 acres (environ 170 000 mètres) des installations qu’ils ont dans cette ville.

En outre, ils ont également les huit acres (32 374 mètres) de plantes qui couvrent le toit de l’usine Rolls-Royce, ce qui souligne que les abeilles sont les principaux insectes pollinisateurs des nombreuses espèces d’arbres et de plantes du Royaume-Uni et du agriculture locale située aux alentours de son siège.

Adjacent à lui est le parc national des South Downs, qui alloue actuellement seulement quatre pour cent de sa superficie aux abeilles et est plongé dans une initiative pour les agriculteurs et les propriétaires fonciers de créer “couloirs” riches en fleurs où les abeilles et autres pollinisateurs peuvent prospérer.