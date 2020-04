Le cryomicroscope électronique le plus avancé d’Espagne étudie le SARS-CoV2 | L’avenir

La cryomicroscopie électronique est utilisée pour observer les cellules avec un niveau de détail sans précédent: par exemple, elle nous permet de voir comment un virus y pénètre. Désormais, le Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) dispose de cette technique qui rendra disponible l’étude SARS-CoV2. Il s’agit du cryomicroscope électronique le plus avancé d’Espagne, qui contribuera également à l’étude d’autres virus, de processus neurodégénératifs tels que la maladie d’Alzheimer et les inhibiteurs potentiels du cancer, entre autres.

De même, ce microscope se joindra à la lutte conjointe contre la pandémie de COVID-19, dans plusieurs projets sur le coronavirus SARS-CoV-2, selon une note du CSIC.

Le nouveau microscope à la pointe de la technologie, ainsi qu’une batterie complète de microscopes et d’instruments auxiliaires, est installé au Centre national de biotechnologie (CNB) de la SCCI, en particulier sur le campus de l’Université autonome de Madrid.

Fonds du fédéral et du ministère

L’installation de ce cryomicroscope a été possible grâce à un investissement de 8 millions d’euros soutenu par le ministère des sciences et de l’innovation et avec des fonds structurels de l’Union européenne.

Pour le vice-président de la recherche scientifique et technique du CSIC, Jesús Marco, “cet investissement confirme l’engagement du CSIC à incorporer des instruments de pointe dans ses laboratoires afin que ses groupes de recherche soient compétitifs à l’échelle internationale et attirent les meilleurs jeunes scientifiques “

Et, la cryomicroscopie électronique a valu à Jacques Dubochet, Joachim Frank et Richard Henderson le prix Nobel de chimie 2017, pour avoir été une technique clé pour la recherche en biologie structurale et pour le développement de nouveaux médicaments.

De plus, avec l’installation de cette infrastructure, le Conseil supérieur de la recherche scientifique cherche à favoriser la collaboration avec les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques.

Au service de la communauté scientifique

“Ce nouveau cryomicroscope a pour objectif de servir la grande communauté espagnole de biologistes structurels, qui avait besoin d’une infrastructure adéquate”, explique le directeur du cryomicroscope du CNB-CSIC, José María Valpuesta.

Le microscope “JEOL CryoARM 300” est le premier du genre installé en Espagne et sera mis à la disposition des chercheurs espagnols et européens, entre autres initiatives, via le réseau Instruct-ERIC pour divers projets scientifiques. Il s’agit d’une infrastructure de recherche européenne qui met à la disposition des utilisateurs des technologies et des méthodes de biologie structurale haut de gamme, via le Centre de formation en traitement d’images du CNB-CSIC. EFEfuturo