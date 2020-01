Fernando Alonso a terminé sa première participation au Dakar en annonçant son désir de reprendre la course pour la gagner, sans toutefois préciser si ce sera l’année prochaine ou plus tard, mais il a également été très bien accueilli par l’organisation de la course, ce qui est ravi Avec ça reviens.

“Nous serions ravis de l’avoir à nouveau”, a déclaré le directeur de Dakar, David Castera, lors d’une table ronde avec un petit groupe de journalistes espagnols.