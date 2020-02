Le Danois Jakob Fuglsang, du groupe sportif Astana, a remporté ce vendredi lors de la troisième étape de la 66e édition du Tour d’Andalousie, disputée entre Jaén et Úbeda, 177 kilomètres, avec un temps de 4:33: 25, et se consolide dans la direction du général, maintenant avec plus d’avantages.